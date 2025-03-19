ПГУТИ проведет очередной форум "Кадры для цифровой экономики"

27 марта 2025 года ПГУТИ снова станет центром обсуждения актуальных вопросов подготовки кадров для цифровой экономики.

В этом году особое внимание уделено студентам. Для них приготовлена разнообразная программа.

Ярмарка вакансий — встреча с работодателями и шанс найти свою первую работу.

Студенческий хакатон — возможность проявить себя, решая реальные задачи от партнеров ПГУТИ в сфере ИТ, связи и информационной безопасности.

Интеллектуальная викторина "Своя игра" — возможность проявить свои интеллектуальные способности в формате быстрой увлекательной игры.

В работе дискуссионной площадки примут участие:

министр цифрового развития и связи СО Виктор Злобич;

министр науки и высшего образования СО Марк Шлеенков;

министр молодежной политики СО Наталья Рогова.

Мероприятие пройдет в корпусе ПГУТИ на Московском шоссе 77. Начало — в 10:00.