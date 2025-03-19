ПГУТИ проведет очередной форум "Кадры для цифровой экономики"

27 марта 2025 года ПГУТИ снова станет центром обсуждения актуальных вопросов подготовки кадров для цифровой экономики.
В этом году особое внимание уделено студентам. Для них приготовлена разнообразная программа.
Ярмарка вакансий — встреча с работодателями и шанс найти свою первую работу.
Студенческий хакатон — возможность проявить себя, решая реальные задачи от партнеров ПГУТИ в сфере ИТ, связи и информационной безопасности.
Интеллектуальная викторина "Своя игра" — возможность проявить свои интеллектуальные способности в формате быстрой увлекательной игры.
В работе дискуссионной площадки примут участие:
министр цифрового развития и связи СО Виктор Злобич;
министр науки и высшего образования СО Марк Шлеенков;
министр молодежной политики СО Наталья Рогова.
Мероприятие пройдет в корпусе ПГУТИ на Московском шоссе 77. Начало — в 10:00.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения