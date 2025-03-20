Первая группа студентов успешно завершила обучение в рамках сотрудничества ВСК Университета и Томского государственного университета

Первый поток студентов совместного образовательного проекта ВСК Университета и Томского государственного университета (ТГУ) успешно завершил обучение в рамках программы микро-квалификаций. Обучающиеся освоили профессию менеджера по продажам страховых продуктов.

Совместный проект ВСК и ТГУ был запущен в ноябре 2024 года. Обучение проходило в формате blended learning и включало 256 часов теоретических и практических занятий на базе Томского филиала Страхового Дома ВСК. Студенты изучали основы страхования, знакомились со страховыми программами компании и осваивали навыки их продаж.

18 студентов успешно завершили обучение и получили дипломы о профессиональной переподготовке. Кроме того, в проекте участвовали два преподавателя ТГУ, которые смогли переосмыслить подходы к образовательному процессу и теперь лучше понимают, как адаптировать учебные программы под актуальные запросы бизнеса. Они также получили дипломы.

"Этот проект — важный шаг в развитии образовательных инициатив ВСК. Он показал возможность подготовки молодых специалистов для финансовой отрасли в соответствии с потребностями бизнеса. После окончания обучения к нам поступила положительная обратная связь от всех участников программы. Студенты получили не только востребованные навыки, но и условия для их профессионального роста внутри компании. Они отметили, что информация была подана "без воды", а атмосфера в филиале ВСК располагала к развитию. Теперь мы уверены, что сотрудничество с ТГУ станет примером для развития наших отношений с другими вузами", — заявил Александр Анапольский, ректор ВСК Университета.