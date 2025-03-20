В Самаре 21 марта распределят места в детские сады

В пятницу, 21 марта, в Самаре распределят свободные места в муниципальных детских садах на 2024 - 2025 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Распределение пройдет в автоматизированном порядке на Портале образовательных услуг.

Для успешного проведения указанной процедуры родителям рекомендовано проверить данные, указанные в заявлении, на Портале образовательных услуг в разделе "Поиск заявлений". В случае обнаружения неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в МФЦ для внесения необходимых изменений.

Родители ребенка могут добавить в заявление не более пяти предпочитаемых садов в порядке убывания предпочтения. Для изменения списка учреждений в электронном заявлении необходимо обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится на основании следующих критериев: