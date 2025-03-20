В Самаре 21 марта распределят места в детские сады

В пятницу, 21 марта, в Самаре распределят свободные места в муниципальных детских садах на 2024 - 2025 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Распределение пройдет в автоматизированном порядке на Портале образовательных услуг.
Для успешного проведения указанной процедуры родителям рекомендовано проверить данные, указанные в заявлении, на Портале образовательных услуг в разделе "Поиск заявлений". В случае обнаружения неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в МФЦ для внесения необходимых изменений.
Родители ребенка могут добавить в заявление не более пяти предпочитаемых садов в порядке убывания предпочтения. Для изменения списка учреждений в электронном заявлении необходимо обратиться в МФЦ.
Распределение свободных мест проводится на основании следующих критериев:
- наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;
- даты регистрации ребенка в электронном реестре;
- возраста ребенка по состоянию на 01.09.2024;
- направленности группы;
- желаемой даты зачисления не позднее даты распределения.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения