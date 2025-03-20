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Ученые Самарского политеха разработали оригинальный фундамент для нефтяных резервуаров и систему устранения просадок грунта под ним

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Старшие преподаватели кафедры "Трубопроводный транспорт" Марат Терегулов, Леонид Землеруб и магистрант Мария Сорокина создали монолитный сегментно-сферической фундамент для крупногабаритных резервуаров, сообщает пресс-служба вуза.

Речь идет о вертикальных цилиндрических емкостях для хранения нефти и нефтепродуктов объемом более 50000 кубометров, которые занимают площадь не менее 2,8 тыс. кв. метров. Первый стальной клепаный резервуар был построен в 1878 г. по проекту инженеров Владимира Шухова и Александра Бари. Сами по себе эти емкости весьма дорогостоящие и для продолжительной эксплуатации (не менее 50 лет) требуют устройства специального фундамента, особенно если площадка расположена на тяжелых, сложных грунтах.

Вместо традиционного в таких случаях кольцевого фундамента политеховцы считают возможным использовать монолитную плиту, у которой нижняя часть имеет выемки, представляющие собой сегменты сфер, равномерно расположенные по всей площади в несколько рядов. Другими словами, предлагаемые основания резервуаров чем-то напоминают упаковку для яиц. Благодаря этому, уменьшается риск просадки грунта, например, во время подтоплений, и других неблагоприятных погодных или геологических условиях. Ученые говорят, что 45−48% аварий на резервуарах происходят как раз из-за таких просадок, вызывающих коррозию и разрывы. Такая конструкция фундамента увеличивает площадь соприкосновения с грунтом и равномерно распределяет нагрузку за счет сегментов, в местах пересечения которых расположены усеченно-пирамидальные сваи.

В дополнение к этому, наши специалисты разработали систему определения и предотвращения просадки грунта под основаниями резервуаров. Автоматическое измерение объема образовавшейся полости производится с помощью сжатого воздуха, который подается по трубопроводам, расположенным в теле фундамента. Устранение просадки происходит с использованием шламового насоса, который подает дополнительный грунт (песок с транспортирующей жидкостью) под фундамент. Это обеспечивает дополнительную стабильность и надежность конструкции.

Система, запатентованная учеными, позволяет быстро определить места с интенсивной просадкой грунта под основанием резервуара. При превышении допустимого объема просадки, она автоматически сигнализирует об этом оператору.

Описание разработки опубликовано в журнале "Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья" номер 3-4 за 2024 год.

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