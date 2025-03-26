Вячеслав Федорищев включен в состав оргкомитета международного спортивного форума "Россия — спортивная держава"

Правительством РФ утвержден новый состав организационного комитета по подготовке и проведению международного спортивного форума "Россия — спортивная держава".

Возглавляет оргкомитет заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Заместителями председателя оргкомитета стали помощник президента РФ Алексей Дюмин, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков.

В состав также вошли губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, представители профильных министерств и ведомств.

Форум "Россия — спортивная держава" проводится с 2009 года по инициативе президента РФ и является крупнейшей площадкой для обсуждения ключевых тем и перспектив развития физической культуры и спорта в стране.

По распоряжению главы государства Владимира Путина в 2025 году форум "Россия — спортивная держава" состоится осенью в Самаре. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко подчеркнул значимость форума и Самары как площадки для его проведения.

"Как отметил наш президент Владимир Путин, форум "Россия — спортивная держава" призван укреплять международное сотрудничество, связи, контакты, дает возможность обмениваться лучшими практиками спортподготовки, методиками научного сопровождения любительского и профессионального спорта и идеями продвижения культуры здорового образа жизни. Форум пройдет в гостеприимной Самаре, которая примет порядка 3 тысяч делегатов, включая иностранных представителей. К организации мероприятия будут привлечены более тысячи волонтеров. В этом году форум призван обеспечить качественную перезагрузку всей отрасли с учетом событий в мировом спорте", — отметил вице-премьер.

Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" Антон Кобяков обозначил основные темы грядущего мероприятия.

"На площадке форума будет обсуждаться ход реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта". Отдельное внимание будет уделено актуальным вопросам реабилитации участников СВО через спорт с участием регионов нашей страны. Уверен, что форум, который состоится в этом году в Самаре, станет новой яркой точкой не только в спортивной жизни нашей страны, но и уверенно встанет в деловой график всех заинтересованных в развитии спорта в России", — отметил Антон Кобяков.

Ключевым пространством для стратегических сессий и круглых столов, а также местом проведения спортивных мероприятий и интерактивной экспозиции "Герои спорта", приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, станет стадион "Солидарность Самара Арена".

Министр спорта Российской Федерации, президент олимпийского комитета Российской Федерации Михаил Дегтярев сообщил, что в рамках форума "Россия — спортивная держава" планируется обширная спортивная и культурная программа.

"На территории стадиона, где пройдет основная часть форума, будет развернут павильон площадью 5,7 тыс. кв. м для масштабной выставки новейших спортивных технологий. Все это пространство будет оформлено в соответствии с новым фирменным стилем форума, который обновится впервые за многие годы, станет более лаконичным, но при этом современным. Кроме того, в рамках форума планируется фестиваль уличных видов спорта, включая соревнования по брейкингу, паркуру, воркауту, скейтбордингу, BMX и стритболу, а также тематические зоны, посвященные ГТО, фиджитал-спорту, автомодельному и авиамодельному спорту. Мы планируем, что культурная программа форума привлечет тысячи зрителей и послужит популяризации здорового образа жизни среди молодежи", — подчеркнул Михаил Дегтярев.

В ближайшее время ожидается первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению форума.

В Самарской области уже состоялся ряд региональных совещаний по подготовке к форуму.

"Мы как регион должны соответствовать: все, что зависит от нас как от хозяев форума, должны сделать. На нас особая ответственность, к нам приедет большое количество гостей, спортсменов со всей страны, руководителей федераций, которые вправе и полномочиях нам помогать развивать направление массового спорта", — отмечал губернатор Вячеслав Федорищев.

По инициативе главы региона в области реализуется программа "Мастер спорта". Она включает комплекс мер, направленных на укрепление спортивной инфраструктуры, поддержку спортсменов, популяризацию массового спорта, развитие кадрового потенциала отрасли, а также поддержку спорта высших достижений.