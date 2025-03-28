В самарских школах стартует приемная кампания в 1 класс

В 2025 г. приемная кампания в первый класс стартует 1 апреля и пройдет в два этапа. По прогнозам специалистов департамента образования администрации Самары, в новом учебном году 148 школ города пополнят более 12,2 тыс. первоклассников, сообщает пресс-служба мэрии города.

"Новшеством этого года является автоматическая отправка черновика заявления для родителей или законных представителей детей, имеющих льготу при поступлении. При составлении черновика необходимо дать согласие на автоматическую отправку и заявление будет отправлено программой 1 апреля в 9:00 автоматически. Льготные категории граждан остались прежними: это военнослужащие, сотрудники полиции, сотрудники пожарной службы, а также дети, старшие братья и сестры которых уже обучаются в школе. Подчеркну, что каждый ребенок будет обязательно обеспечен местом в общеобразовательном учреждении Самары", — рассказала заместитель главы города Самара Ирина Коковина.

1 этап — с 9.00 (самарское время) с 1 апреля по 30 июня. В этот период родители или законные представители имеют право подать заявление в школы, закрепленные по прописке, а также в лицеи и гимназии, закрепленные за всем городом. Также в этот период подают заявления те, кто имеет право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема на обучение.

2 этап — с 9.00 (самарское время) с 6 июля по 5 сентября. В этот период можно подать заявление в любую школу города на свободные места.

Заявление и документы для поступления в первый класс на 2025-2026 учебный год направляются одним из следующих способов:

— в электронной форме посредством "Портала государственных услуг Российской Федерации";

— через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении;

— лично в общеобразовательную организацию.

Узнать, какое образовательное учреждение закреплено за территориальным участком города, а также количество вакантных мест в нем можно, ознакомившись с приложением.

Кроме того, консультацию по возникающим вопросам можно получить, обратившись в отдел общего образования департамента образования администрации города Самара по телефону: 332-82-48.