В самарских школах стартует приемная кампания в 1 класс

В 2025 г. приемная кампания в первый класс стартует 1 апреля и пройдет в два этапа. По прогнозам специалистов департамента образования администрации Самары, в новом учебном году 148 школ города пополнят более 12,2 тыс. первоклассников, сообщает пресс-служба мэрии города.
"Новшеством этого года является автоматическая отправка черновика заявления для родителей или законных представителей детей, имеющих льготу при поступлении. При составлении черновика необходимо дать согласие на автоматическую отправку и заявление будет отправлено программой 1 апреля в 9:00 автоматически. Льготные категории граждан остались прежними: это военнослужащие, сотрудники полиции, сотрудники пожарной службы, а также дети, старшие братья и сестры которых уже обучаются в школе. Подчеркну, что каждый ребенок будет обязательно обеспечен местом в общеобразовательном учреждении Самары", — рассказала заместитель главы города Самара Ирина Коковина.
1 этап — с 9.00 (самарское время) с 1 апреля по 30 июня. В этот период родители или законные представители имеют право подать заявление в школы, закрепленные по прописке, а также в лицеи и гимназии, закрепленные за всем городом. Также в этот период подают заявления те, кто имеет право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема на обучение.
2 этап — с 9.00 (самарское время) с 6 июля по 5 сентября. В этот период можно подать заявление в любую школу города на свободные места.
Заявление и документы для поступления в первый класс на 2025-2026 учебный год направляются одним из следующих способов:
— в электронной форме посредством "Портала государственных услуг Российской Федерации";
— через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении;
— лично в общеобразовательную организацию.
Узнать, какое образовательное учреждение закреплено за территориальным участком города, а также количество вакантных мест в нем можно, ознакомившись с приложением.
Кроме того, консультацию по возникающим вопросам можно получить, обратившись в отдел общего образования департамента образования администрации города Самара по телефону: 332-82-48.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения