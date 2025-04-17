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Огород стал популярнее у подростков Самарской области

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители региона стали активнее интересоваться садоводством и огородничеством. С января по апрель они заходили на онлайн‑ресурсы с рекомендациями для дачников на 28% чаще по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом максимальный рост интереса к теме зафиксирован среди подростков 14‑17 лет, выяснили аналитики МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

Согласно исследованию, чаще других сервисами с лайфхаками по рассаде и садовыми лунными календарями пользуются самарские дачники в возрасте от 45 до 54 лет. К этой возрастной группе относится каждый третий посетитель тематических ресурсов. С незначительным отставанием идут абоненты оператора 55-64 лет, они составляют 23% пользователей. На категорию 35-44 лет приходится 22%.

Самыми впечатляющими темпами за год приросла региональная аудитория младше 17 лет, увлеченная сайтами и приложениями для огородников. За 12 месяцев она увеличилась более чем на треть (+38%). Далее следуют пользователи 35-44 лет (+33%) и 45-54 лет (+30%).

Садоводов в возрасте 55-64 лет тематические онлайн-ресурсы привлекали на 27% чаще, абонентов старше 65 — на 23%. При этом самарцы 18-24 лет несколько растеряли тягу к садоводству — за год их число снизилось на 7%.

Сайтами и приложениями для дачников в регионе чаще пользуются женщины (77%). За год их стало больше на 23%, у мужчин этот показатель оказался чуть меньше — 18%. Как правило, жители Самарской области активно посещают такие платформы в апреле и мае — во время посевных работ. В эти месяцы объемы трафика превышают среднегодовой показатель в 1,5 раза.

"Каждый год интернет-трафик на дачах увеличивается на 20–30%. В том числе это связано с ростом популярности загородной жизни среди молодёжи, которая активно использует онлайн-сервисы на природе. Мы заранее готовим инфраструктуру к увеличению нагрузки в местах сезонного проживания. Там, где необходимо расширить зону действия сети — запускаем базовые станции. Чтобы повысить скорость и ёмкость сети, устанавливаем оборудование, поддерживающее новые технологии, или активируем дополнительные диапазоны частот", — прокомментировал Никита Пикульников, директор МегаФона в Самарской области.

В преддверии дачного сезона оператор построил инфраструктуру связи вблизи СНТ "Рябинушка" в Новокуйбышевске. Кроме того, инженеры увеличили скорости мобильной передачи данных до 30% для садоводов в поселке Новосемейкино.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шевченко 25 сентября 2016 17:02 Поволжский филиал "МегаФона" возглавил Владимир Карпушкин

здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

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Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

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