16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ принял участие в обсуждении развития авиастроения в Совете Федерации Стартовал прием заявок на научную премию Сбера Вклад в развитие ИИ: стартовал конкурс научных статей AI-исследователей АвтоВАЗ запускает в производство Lada Iskra, созданную при поддержке НОВИКОМа Астрохимик Иван Антонов: "Наше открытие подтверждает версию, что мы не одни во Вселенной"

Банки Финансы

Вклад в развитие ИИ: стартовал конкурс научных статей AI-исследователей

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сбер совместно с Институтом системного программирования РАН объявляет о старте ежегодного отбора научных статей в журнал "Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления" и его англоязычной версии Doklady Mathematics. Специальный выпуск посвящен технологиям искусственного интеллекта и традиционно выходит в рамках конференции AI Journey, которая в этом году состоится в 10-й раз.

"Научные исследования — это фундамент для развития технологий, именно здесь рождаются гипотезы, которые впоследствии воплощаются в прикладные кейсы и приносят реальную пользу стране и каждому человеку. Сбер создал прекрасную возможность для ученых заявить о своей работе в одном из самых авторитетных печатных изданий и получить общее признание на сцене ключевой конференции по искусственному интеллекту — AI Journey. Мы гордимся, что с каждым годом отбор научных статей AIJ Science Journal получает всё больше и больше внимания профессионального сообщества со всего мира. Приглашаю исследователей использовать этот шанс и подать свои работы для отбора. Уверен, что этот сезон принесет много интересных работ по самым актуальным темам", — прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев.

AI-исследователи могут подать свои работы на конкурс до 20 августа включительно. Работы должны соответствовать тематике и содержать ранее неопубликованные научные материалы. Статьи, прошедшие предварительный отбор, будут рецензировать ведущие российские специалисты в сфере ИИ. Журнал будет опубликован на площадках мировых электронных библиотек. Он индексируется в крупнейших базах данных научного цитирования.

Денежный приз за лучшую статью — 1 млн рублей. Авторы ключевых работ также получат возможность представить свои исследования на площадке AI Journey-2025.

ВРУБ: Как отправить научную статью для участия в конкурсе, а также детальные правила отбора — на сайте AI Journey

За два года проведения отбора поступило более 500 заявок от AI-исследователей со всего мира. 70 из них были опубликованы. Тематика статей охватила широкий спектр самых актуальных направлений в области искусственного интеллекта: мультимодальные и большие языковые модели, компьютерное зрение, графы, обучение с подкреплением, трансформеры, AI-агенты, а также возможности применения AI в медицине, промышленности, робототехнике, кибербезопасности и других отраслях.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4