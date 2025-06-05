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Самарский студент-юрист разработал электронного помощника для следователей и прокуроров

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Валерий Яхункин, студент кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического института Самарского университета им. Королёва, разработал компьютерную программу, которая поможет прокурорам, следователям и судьям более тщательно проверять уголовные дела на наличие возможных ошибок и нарушений, допущенных в ходе расследования. Разработка получила свидетельство Роспатента о государственной регистрации и уже прошла апробацию в ряде правоохранительных и судебных органов Самарской области.

"Эта программа представляет собой электронную методику поэтапной проверки уголовного дела, расследование которого уже завершено, для выявления возможных ошибок и нарушений, допущенных следственными органами в ходе следствия. Такая проверка проводится прокурором, когда расследованное уголовное дело с обвинительным заключением поступает в прокуратуру для принятия решения о дальнейшем направлении дела в суд. Программа помогает оптимизировать эту проверку, ее можно считать своего рода электронным помощником, который подсказывает прокурору, где именно, в каких определенных моментах расследования могли быть допущены ошибки — в зависимости от того, по какой статье было возбуждено уголовное дело. На разработку получено свидетельство о регистрации программы для ЭВМ в Роспатенте", — рассказал Валерий Яхункин.

Программа написана на языке Python и работает на обычных компьютерах под управлением Windows. Помощь в ходе разработки студенту оказывали Юлия Кувалдина, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического института Самарского университета им. Королёва, и Александр Бахчев, заместитель прокурора Самарского района Самары (в настоящее время работает в органах прокуратуры в Нижнем Новгороде).

"Разработка несомненно обладает элементами научной новизны и направлена на оптимизацию деятельности прокурорских работников при принятии ими решений по расследованному уголовному делу. В программе не используются элементы искусственного интеллекта, никакие нейросети здесь не подключаются, хотя, наверно, это вопрос времени. Как гласит ст. 17 УПК РФ, прокурор, следователь, дознаватель должны оценивать доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Что касается ошибок и нарушений, то как прокурор, так и судья с руководителем следственного органа самостоятельно оценивают то или иное нарушение на предмет возможности или отсутствия возможности его устранения в рамках последующих этапов судопроизводства", — подчеркнула Юлия Кувалдина.

По словам Юлии Кувалдиной, программа полезна не только для правоприменительной деятельности, она также может служить электронным практическим "справочником", в котором содержатся подробные сведения о методике проверки уголовных дел и перечень возможных ошибок и нарушений, которые допускаются должностными лицами органов предварительного расследования. Разработка также интересна в качестве научно-практического пособия с элементами иллюстрации судебной практики по вопросам возвращения уголовного дела прокурором следователю и судом прокурору.

"В настоящее время обсуждается вопрос о возможном использовании данной программы в Следственном управлении СК РФ по Самарской области", — отметила Юлия Кувалдина.

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