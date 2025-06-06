Аэропорт Самары временно не принимает и не выпускает рейсы

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В пятницу, 6 июня, утром в самарском аэропорту Курумоч введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.