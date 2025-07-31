Анастасия Павлюченкова проиграла во втором круге турнира в Монреале

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Монреале, сообщает championat.com. В матче второго круга Анастасия со счетом 3:6, 4:6 уступила 69-й в рейтинге 23-летней представительнице Германии Еве Лис.

Встреча Павлюченковой с Лис продлилась 1 час 25 минут. В ее рамках Анастасия четыре раза подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Лис ни одного эйса, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.