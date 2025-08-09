Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг турнира WTA-1000 в Цинциннати

33-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Во втором круге она проиграла представительнице Японии Аои Ито (94-я в рейтинге) со счётом 1:6, 6:4, 4:6. Об этом сообщает championat.com.
Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. В её рамках Павлюченкова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Ито три эйса, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.
В третьем круге соревнований в Цинциннати Аои Ито встретится с победительницей матча Мэдисон Киз (США) — Ева Лис (Германия).
