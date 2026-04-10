Самарские Добро.Центры вошли в ТОП-150 лучших в России по итогам федерального мониторинга эффективности за 2025 год

Три организации Самарской области вошли в ТОП-150 лучших в стране по итогам федерального мониторинга: Самарская региональная молодежная общественная организация "Центр социальных проектов", Дом молодежных организаций городского округа Жигулевск и Добро.Центр "Элемент" на базе Самарского государственного технического университета.

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

Оценка формируется на основе реальных показателей работы центров: вовлечения жителей, количества реализованных инициатив и устойчивости проектов. Попадание в ТОП-150 означает, что работа этих команд соответствует федеральному уровню и может масштабироваться.

Сегодня добровольческое движение Самарской области объединяет более 220 тыс. человек и более 4 тыс. организаторов добровольческой деятельности. В регионе уже действует сеть из более чем 20 Добро.Центров, которая продолжает расширяться и охватывать новые муниципалитеты.

В зеленой зоне мониторинга также находятся Самарский Дом молодежи, Дом молодежи Сызрани, Централизованная система детских библиотек Самары и "Альянс молодых" в Кинеле. Эти площадки объединяют добровольцев, некоммерческие организации и активных жителей вокруг социальных инициатив.

Работа центров строится вокруг конкретных проектов и задач. На их базе проходят образовательные программы, добровольческие акции, форумы и встречи, где жители региона могут включиться в общественную деятельность и реализовать свои инициативы.

Присоединиться к добровольческому движению можно через платформу Добро.рф. Здесь собраны актуальные возможности в некоммерческом секторе. Можно принять участие в волонтерских акциях и присоединиться к социальным проектам.

В Самарской области развитие добровольчества курирует министерство молодежной политики Самарской области, а Ресурсный центр добровольчества выступает региональной членской организацией Добро.рф.

Попадание в ТОП-150 подтверждает, что региональные практики не только работают, но и становятся ориентиром для других муниципалитетов.

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

Как выращивают цветы для озеленения Самары

