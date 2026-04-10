Самарские Добро.Центры вошли в ТОП-150 лучших в России по итогам федерального мониторинга эффективности за 2025 год

Три организации Самарской области вошли в ТОП-150 лучших в стране по итогам федерального мониторинга: Самарская региональная молодежная общественная организация "Центр социальных проектов", Дом молодежных организаций городского округа Жигулевск и Добро.Центр "Элемент" на базе Самарского государственного технического университета.
Оценка формируется на основе реальных показателей работы центров: вовлечения жителей, количества реализованных инициатив и устойчивости проектов. Попадание в ТОП-150 означает, что работа этих команд соответствует федеральному уровню и может масштабироваться.
Сегодня добровольческое движение Самарской области объединяет более 220 тыс. человек и более 4 тыс. организаторов добровольческой деятельности. В регионе уже действует сеть из более чем 20 Добро.Центров, которая продолжает расширяться и охватывать новые муниципалитеты.
В зеленой зоне мониторинга также находятся Самарский Дом молодежи, Дом молодежи Сызрани, Централизованная система детских библиотек Самары и "Альянс молодых" в Кинеле. Эти площадки объединяют добровольцев, некоммерческие организации и активных жителей вокруг социальных инициатив.
Работа центров строится вокруг конкретных проектов и задач. На их базе проходят образовательные программы, добровольческие акции, форумы и встречи, где жители региона могут включиться в общественную деятельность и реализовать свои инициативы.
Присоединиться к добровольческому движению можно через платформу Добро.рф. Здесь собраны актуальные возможности в некоммерческом секторе. Можно принять участие в волонтерских акциях и присоединиться к социальным проектам.
В Самарской области развитие добровольчества курирует министерство молодежной политики Самарской области, а Ресурсный центр добровольчества выступает региональной членской организацией Добро.рф.
Попадание в ТОП-150 подтверждает, что региональные практики не только работают, но и становятся ориентиром для других муниципалитетов.
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет