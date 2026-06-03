Школьников Самарской области приглашают принять участие в бесплатных летних профильных сменах

В Самарской области ведется заявочная кампания на участие в региональных профильных сменах "Смены Первых: Сквозь Время". Мероприятия пройдут в Молодежном центре "Лесная сказка" в Кинельском районе, а также на базе загородных и пришкольных лагерей.
Всего в Молодежном центре "Лесная сказка" запланировано 4 смены, каждая продлится 9 дней и будет посвящена истории страны, ее героям и великим открытиям. Первая смена состоится с 17 по 25 июня, вторая — с 27 июня по 5 июля, третья — с 7 по 15 июля, четвертая — с 17 по 25 июля. К участию допускаются дети и подростки от 10 до 17 лет. Всего в сменах примут участие порядка 1000 детей.
"Профильные смены направлены на формирование активной жизненной позиции на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. В рамках "Смен Первых" пройдут образовательные треки по направлениям Движения, социально значимые события, культурно-досуговые и спортивные мероприятия. Ребята смогут отдохнуть, найти новых друзей, раскрыть таланты и получить полезные навыки", — рассказала председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области, помощник Губернатора Самарской области по молодежной политике Кристина Гнатюк.
Для участия в конкурсном отборе необходимо выполнить задание: снять короткий видеоролик на тему "Движение Первых в моей жизни". Регистрация доступна по ссылке (https://projects.pervye.ru/projects/5cfdf1aa-e95c-4217-82d7-03ad41c22eda). Заявки на первую смену, которая стартует 17 июня, принимаются до 7 июня.
Список победителей и резервный состав опубликуют за неделю до начала смены в социальных сетях регионального отделения Движения Первых Самарской области (https://vk.com/mypervie63).
Помимо этого, тематические профильные "Смены Первых" организуют на 167 площадках загородных лагерей Самарской области. В них примут участие не менее 15 000 детей от 6 до 17 лет. Всего запланировано 171 тематическая смена продолжительностью от 3 до 21 дня. Мероприятия организованы во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.
Отдельное внимание уделено пришкольным лагерям. Тематические "Смены Первых" пройдут в каждом муниципалитете области на базе школ. Участие в них смогут принять дети от 6 до 17 лет.
Для работы в лагерях подготовлено порядка 200 вожатых и специалистов из управленческих команд лагерей. Для них состоялось очное обучение на базе Молодежного центра Самарской области. На мастер-классах обсудили, как защитить детей от буллинга в лагере, работать с коллективом, разрешать конфликты и организовать детское самоуправление.
Программы смен реализуются на бесплатной основе. Регистрация на все смены доступна по ссылке (https://projects.pervye.ru/super-projects/6802007c-c13c-44f6-a270-6d18ac9007ae). Присоединяйтесь к "Сменам Первых" — проведите лето активно, познавательно и незабываемо!
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги