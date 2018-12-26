В январские праздники в Самаре пройдет ЭтноФест-2019

Если вдруг кто-то на новогоднюю ночь загадает желание научиться играть на корейских барабанах или на шаманском бубне, сходить на мастер-класс в Школу летающих тарелок или на концерт-медитацию, для тех будет хорошей новостью проведение в Самаре ЭтноФеста-2019 (16+).

Фестиваль пройдет с 3 по 8 января сразу на четырех площадках. Организаторы обещают сорок два творческих мастер-класса для взрослых и детей, четыре концерта и одно большое шоу.

По словам директора фестиваля Виталия Слобожанинова, ЭтноФест-2019 будет интересен всем, особенно людям, которые устали от привычной рабочей рутины, готовых узнать что-то новое и начать 2019 год с хорошего настроения. Очень важен фестиваль и для музыкантов, которые обладают уникальными навыками и желанием передать свои знания дальше. А уникального и интересного на фестивале будет действительно много.

Уже 3 января можно попробовать позаниматься корейской йогой под аккомпанемент барабанов и немного научиться играть на варгане. Для любителей телесных практик - массаж тибетскими поющими чашами и контактная импровизация. Ни один день фестиваля не обойдется без уроков игры на барабанах, ведь одним из организаторов ЭтноФеста-2019 выступает Этнический центр под руководством Татьяны Елецкой. При этом мастер-классы предусмотрены как для начинающих, так и для продвинутого уровня.

Для тех, кто считает себя гуру ритма, 3, 5 и 6 января - уроки от французского музыканта Люка Вежю. На фестивале можно будет научиться обертонному пению, игре на рав васт (язычковый ханг), на древнерусских билах (подвешенные металлические пластины), на корейских барабанах, на шаманском бубне.

Для детей от 5 лет предусмотрены театрально-музыкальная мастерская и арт-терапия. Не обойдется и без танцев, и без мастер-классов по декоративно-прикладному искусству. Но, возможно, самыми интересными на ЭтноФесте-2019 будут концерты и музыкальные сейшены. На сейшенах можно будет присоединиться к профессиональным музыкантам и сыграть вместе с ними.

Вечером 7 января состоится медитативный концерт группы Mikkai Kumo.

А 8 января фестиваль завершится финальным шоу в ДК железнодорожников. На закрытии выступят Tatiana Eletskaya Project, музыкант и поэтесса Дарья Ивановская, этно-фолк группа "Этрусски", танцевальный проект Dagaz tribe, этно-дарк-фолк коллектив Velvet Fall и другие. Ожидается возвращение на сцену бодрой средневековой фолк-группы Five Shillings.

Ценник на все мероприятия и концерты организаторы решили сделать одинаковым — 200 рублей.

География фестиваля - арт-студия "Нить Повилики" на Коммунистической, 105, учебный центр авторских методик "Сияние" на Авроре, 163а, "Дом Эйва" на Фрунзе, 17б и финал в ДК Железнодорожников.