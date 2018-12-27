Лаборатории - студентам, специалисты - нефтепереработке

Научная база Сызранского филиала СамГТУ пополнилась двумя новыми лабораториями: общей и органической химии и химической технологии. Средства на их оснащение выделил Сызранский НПЗ (дочернее общество ПАО "НК "Роснефть").

К открытию лабораторий университет готовился два года. За это время в помещениях был выполнен капитальный ремонт. Приобретено более двухсот единиц оборудования, в числе которого - современные и дорогостоящие устройства. Это установки по изучению процессов адсорбции, псевдосжижения, ректификации, стенды для исследований работы насосов и теплообменных аппаратов, а также хроматограф.

Наличие столь высокотехнологичных лабораторий - важный шаг для получения СФ СамГТУ лицензии на право подготовки бакалавров по направлению "Химическая технология". На Сызранском НПЗ уверены, что в этом случае сотрудничество вуза и предприятия выйдет на качественно новый уровень.

На торжественной церемонии по случаю открытия лабораторий присутствовали генеральный директор АО "Сызранский НПЗ" Игорь Кузьмин, глава города Николай Лядин, первый проректор - проректор по научной работе, д.т.н. профессор СамГТУ Максим Ненашев, директор Сф СамГТУ, д.э.н. Ольга Карсунцева, руководитель Западного управления образования Татьяна Гороховицкая. Все руководители отметили, что для города, в котором действует НПЗ, очень нужно образовательное заведение, готовящее технологов.

Таким образом, и открытие двух новых лабораторий в стенах Сызранского филиала СамГТУ, и получение в ближайшем будущем лицензии на подготовку технологов в области нефтепереработки - не просто решение кадровой задачи Сызранского НПЗ. Это еще и решение определенных социальных проблем всего городского округа Сызрань.