Юная жительница Самары стала победительницей Всероссийского конкурса красоты Superface Russia

Десятилетняя жительница Самары Диана Кистенева стала победительницей Всероссийского конкурса красоты Superface Russia. Об этом юная модель сообщает в своем Instagram.

"Я победительница седьмого сезона самого масштабного Всероссийского онлайн-конкурса красоты для детей и подростков The Superface Russia. Буду с радостью и гордостью носить звание самой красивой модели России. Пройден большой путь — кастинг отбор, далее более 100 участников из России и СНГ, пять этапов, почти четыре месяца труда, радости и нервов. Спасибо конкурсу, организаторам за подаренные эмоции, опыт, новых друзей, подарки, поездку и высшую оценку, для меня это очень ценно!", - пишет самарчанка.

Также модель выражает слова благодарности родителям, близким, друзьям и команде, которая помогла ей добиться победы.