Из ТЦ "Мега" в Самаре эвакуировали 530 человек

В понедельник, 21 января, в 18:15 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в ТЦ "Мега", об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожарные сразу выехали на место происшествия по повышенному рангу сложности "Пожар № 2". Из здания было эвакуировано 530 человек. Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс с чрезвычайной службе, после обследования ТЦ сотрудники МЧС установили, что срабатывание пожарной сигнализации было ложным. В 18:32 пожарным был дан отбой.