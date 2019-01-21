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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Из ТЦ "Мега" в Самаре эвакуировали 530 человек

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 21 января, в 18:15 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в ТЦ "Мега", об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожарные сразу выехали на место происшествия по повышенному рангу сложности "Пожар № 2". Из здания было эвакуировано 530 человек.

Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс с чрезвычайной службе, после обследования ТЦ сотрудники МЧС установили, что срабатывание пожарной сигнализации было ложным. В 18:32 пожарным был дан отбой.

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