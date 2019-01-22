16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Образовательный проект Panda Meetup вновь соберет в Самаре IT-разработчиков из России Разговоры с роботами, дополненная реальность и никакого спама: как компании будут общаться с людьми через 10 лет? Как бизнес может противостоять атакам хакеров Дмитрий Камынин: "У региона хороший шанс выйти в лидеры цифрового развития" Дом.ru запускает мультиплатформенное ТВ "Дом.ru MOVIX"

ИТ Транспорт и связь

Образовательный проект Panda Meetup вновь соберет в Самаре IT-разработчиков из России

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати

В субботу, 26 января, в 12:00 на ул. Ново-Садовой, 3 пройдет образовательное мероприятие Panda Meetup для IT-разработчиков. Более 100 специалистов из Москвы, Самары, Екатеринбурга, Саратова и Тольятти соберутся, чтобы обсудить особенности работы на платформе.NET.

Проект Panda Meetup реализуется при поддержке правительства Самарской области в рамках исполнения поручений губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по созданию в регионе благоприятной образовательной среды в сфере информационных технологий и поддержке IT-кадров.

С докладами выступят ведущие разработчики из таких компаний, как Промсвязьбанк (Москва), Додо пицца (Москва), СКБ Контур (Екатеринбург), ROKO Labs (Саратов). Они поделятся своим опытом внедрения IT-продуктов, принципами экспертизы, новинками разработок.

Участие в образовательном проекте Panda Meetup бесплатное. Регистрация открыта до 24 января.

Напомним, в 2018 г. в рамках образовательного проекта Panda Meetup прошло 10 мероприятий в Самаре, Тольятти, Саратове и Пензе. Проект охватил более 950 участников.

На платформе.NET разработаны множество коммерческих программ и приложений. Для создания программных продуктов платформу.NET используют такие компании, как, например, Microsoft (Visual Studio, Office 365), Dell. Российские компании тоже широко используют платформу.

Гид потребителя

Фото на сайте

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3