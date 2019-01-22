Образовательный проект Panda Meetup вновь соберет в Самаре IT-разработчиков из России

В субботу, 26 января, в 12:00 на ул. Ново-Садовой, 3 пройдет образовательное мероприятие Panda Meetup для IT-разработчиков. Более 100 специалистов из Москвы, Самары, Екатеринбурга, Саратова и Тольятти соберутся, чтобы обсудить особенности работы на платформе.NET.

Проект Panda Meetup реализуется при поддержке правительства Самарской области в рамках исполнения поручений губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по созданию в регионе благоприятной образовательной среды в сфере информационных технологий и поддержке IT-кадров.

С докладами выступят ведущие разработчики из таких компаний, как Промсвязьбанк (Москва), Додо пицца (Москва), СКБ Контур (Екатеринбург), ROKO Labs (Саратов). Они поделятся своим опытом внедрения IT-продуктов, принципами экспертизы, новинками разработок.

Участие в образовательном проекте Panda Meetup бесплатное. Регистрация открыта до 24 января.

Напомним, в 2018 г. в рамках образовательного проекта Panda Meetup прошло 10 мероприятий в Самаре, Тольятти, Саратове и Пензе. Проект охватил более 950 участников.

На платформе.NET разработаны множество коммерческих программ и приложений. Для создания программных продуктов платформу.NET используют такие компании, как, например, Microsoft (Visual Studio, Office 365), Dell. Российские компании тоже широко используют платформу.