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"Инженер года" работает в Новокуйбышевской нефтехимической компании

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудник научно-исследовательского центра Новокуйбышевской нефтехимической компании - дочернего общества ПАО "НК "Роснефть" - Илья Воронин получил звание "Профессиональный инженер России" по результатам участия в XIX Всероссийском конкурсе "Инженер года-2018".

Фото: предоставлено АО "ННК"

Илья Воронин работает в АО "ННК" семь лет. В научно-исследовательский центр (НИЦ) он пришел работать сразу после окончания химико-технологического факультета Самарского государственного технического университета. Илья признается, что всегда хотел заниматься научной деятельностью, а в НИЦ у молодого человека появилась возможность решения масштабных производственных задач.

Работа здесь ведется в двух направлениях. Во-первых, это совершенствование используемых технологий и сопровождение имеющихся производственных процессов. Это позволяет улучшить технико-экономические показатели действующих производств, повышение качества товарной продукции, ее конкурентоспособности. Так, сотрудниками НИЦ, в числе которых был и Илья Воронин, разработана технология получения пара-трет-бутилфенола высокой степени чистоты, на которую в 2014 году выдан патент на изобретение РФ. Второе направление - поисковые исследования и разработка технологий новых производств, что позволяет ученым-химикам реализовать свои научные идеи на практике.

Например, на основе научных разработок Ильи Воронина улучшены технико-экономические показатели более пяти технологических процессов. За время работы на предприятии молодой специалист прошел обучение в аспирантуре Самарского государственного технического университета, защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических наук.

В настоящее время Илья, помимо основной деятельности, является наставником молодых сотрудников НИЦ, также преподает специальные дисциплины в Самарском государственном техническом университете.

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