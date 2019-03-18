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На месте бывшего завода клапанов в Самаре появится очередной ТЦ

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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На территории бывшего завода клапанов в границах улиц Водников, Крупской и Григория Засекина планируют возвести крупный торгово-развлекательный комплекс "Крепость", пишет "Самарская газета" со ссылкой на региональный минстрой. Площадь объекта составит около 100 тыс. кв. метров.

Под ТРК будут подземное пространство с остановкой для общественного транспорта и автостоянка. Кроме того, внутри молла разместится физкультурно-оздоровительный комплекс.

"Специалисты работают над реализацией проекта реновации исторической зоны Самары. Для этого необходимо провести анализ правового, социально-экономического и градостроительного регулирования застройки. Процесс реновации кварталов исторической части Самары, требующий особого подхода, проходит в рамках действующего законодательства, учитывая интересы застройщиков и населения, проживающего в кварталах", - уточнили  в министерстве.

Архитекторы считают завод клапанов уникальным местом. По мнению некоторых историков, предположительно, в 1586 г. здесь находилась первая самарская крепость. На факультете дизайна АСА СамГТУ разработали несколько предложений по развитию этой территории.

Кроме того, в  2018 г. общественники предложили провести на месте завода археологические изыскания, создать историко-архитектурный парк, присвоить территории статус достопримечательности. По их мнению, любые земляные работы могут навредить потенциальным археологическим находкам.

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