В Самаре стартовал юбилейный конкурс социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ"

Конкурс, который организуют и проводят ООО "РИТЭК" (предприятие группы "ЛУКОЙЛ") и "Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ", в этом году пятый по счету. С 2015 г. один из крупнейших налогоплательщиков Самарской области поддерживает инициативы местных организаций, помогая тем самым в решении актуальных социальных проблем.

Развитие социальных и благотворительных программ - важнейшая составляющая корпоративной стратегии ПАО "ЛУКОЙЛ", и конкурс социальных и культурных проектов - одна из наиболее эффективных форм социальных инвестиций, уверены в компании.

Ключевые направления конкурса - это развитие социальной инфраструктуры, поддержка детского и массового спорта, образования и здравоохранения, сохранение культурного наследия. За время его проведения грантовую поддержку получили 224 социальные инициативы, в реализацию проектов компания инвестировала более 60 млн рублей.

Масштабные экологические акции, помощь ветеранским организациям, развитие добровольческого движения, реконструкция Дворцов культуры и поддержка творческих коллективов, благоустройство общественных пространств, строительство ФОКов и игровых спортивных площадок - лишь малая часть того, что уже сделано совместно с компанией за четыре года.

Главные итоги подвели на заседании правительства Самарской области под председательством первого вице-губернатора, председателя правительства Александра Нефедова. Среди приглашенных - руководство компании, главы муниципальных образований, представители общественных и волонтерских организаций.

"Совместные усилия власти, бизнеса и общества позволяют успешно решать важные социальные задачи. Конкурс, проводящийся в рамках соглашения между правительством Самарской области и ПАО "ЛУКОЙЛ", служит подтверждением реального участия социально ответственной компании в жизни региона", - открывая заседание, подчеркнул Александр Нефедов и выразил уверенность в продолжении тесного и плодотворного сотрудничества с нефтяниками.

Как отметил генеральный директор НО "Благотворительный фонд "ЛУКОЙЛ" Игорь Бекетов, конкурс с каждым годом набирает обороты. Это видно и по количеству проектов, и по качеству заявок, и по географии его участников.

Олег Богатов, заместитель генерального директора ООО "РИТЭК" по управлению персоналом, выразил надежду, что и в этом году на рассмотрение жюри поступит множество инициатив, реализация которых положительно отразится на социальном климате региона.

Заявки, как и прежде, принимают в трех номинациях: "Экология", "Духовность и культура" и "Спорт". Участвоать в конкурсе могут государственные, муниципальные и бюджетные организации, органы местного самоуправления и общественные объединения. Максимальный призовой фонд составляет 300 тысяч рублей на реализацию спортивных и экологических инициатив и 500 тыс. руб. - на поддержку проектов в области культуры и духовности.

К слову, в Год театра в России компания рассчитывает поддержать небольшие театральные коллективы - от пошива костюмов и создания декораций до помощи в организации гастролей.

Обязательное условие - принцип софинансирования: треть расходов на реализацию проекта должны покрывать конкурсанты за счет собственных либо привлеченных средств.

Актуальность и социальная значимость - главные критерии отбора, по которым будут определять лучшие проекты 2019 года. Прием заявок уже начался и продлится до конца июля. В августе жюри рассмотрит их и определит претендентов на финансовые гранты.

Имена победителей назовут в сентябре на торжественной церемонии, приуроченной к профессиональному празднику - Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Проекты финалистов планируется реализовать до середины 2020 года.