"Газпром газораспределение Самара" проводит проверку охранных зон

Копаете траншею или начинаете серьезные строительные работы возле газопровода? Об этом необходимо уведомить компанию - владельца коммуникаций, в данном случае это "Газпром газораспределение Самара".

Статистика показывает, что количество повреждений газораспределительных сетей в охранных зонах в весенний период значительно увеличивается. Основная причина - земельные и сельскохозяйственные работы в непосредственной близости от газопроводов.

Недобросовестные компании, простые граждане, осуществляя подкопы или рытье траншей, грубо нарушают Правила охраны газораспределительных сетей. В результате инцидента без газа могут остаться сотни жителей, возникает прямая угроза здоровью и жизни людей!

Компания "Газпром газораспределение Самара" регулярно проводит проверки охранных зон газопроводов на территории присутствия, оперативно выявляет и устраняет нарушения и в порядке, установленном законодательством РФ, привлекает к ответственности юридических и физических лиц.

"Начало строительного и сельскохозяйственного сезона - для компании всегда время повышенного внимания к охранным зонам. Для распределительных газопроводов охранная зона составляет два метра с каждой стороны трубы. На этом расстоянии запрещено проведение любых работ без разрешения или уведомления. Рядом с газопроводом или вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов нельзя строить, устраивать свалки, и конечно, разжигать огонь. Только таким образом мы можем обеспечить безопасную эксплуатацию газопроводов, исключить угрозы повреждения, не подвергать опасности чью-то жизнь", - прокомментировал ситуацию генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Самара" Виталий Коротких.

Повреждение газовой трубы в охранной зоне считается серьезным административным нарушением и предусматривает различные штрафы в зависимости от степени ущерба.