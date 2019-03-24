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ДТП Происшествия

В Южном городе задержан нетрезвый водитель

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Волжском районе инспекторы ДПС задержали водителя ВАЗ 21104, нарушившего ПДД, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За рулем транспортного средства оказался ранее судимый 31-летний житель Хворостянского района. При общении полицейские заметили, что от автолюбителя исходит резкий запах алкоголя и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что мужчина был пьян.

Сотрудники органов внутренних дел установили, что в августе 2018 г. данный водитель уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное правонарушение и был привлечен к наказанию в виде обязательных работ сроком 400 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", сотрудниками отдела дознания в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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