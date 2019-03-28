Самаранефтегаз определил участников финала конкурса "Лучший по профессии"

22 марта на базе учебного центра АО "Самаранефтегаз" в Отрадном прошел конкурс профессионального мастерства. Оценить степень подготовленности специалистов, распространить лучший опыт, показать пример сплотившего команду корпоративного духа — вот что дает участие в смотре-конкурсе "Лучший по профессии". В НК "Роснефть" это одно из ключевых событий года, участие в котором престижно, а победа — почетна.

Внимание к профессиональным конкурсам среди рабочих профессий способствует привлечению молодых и талантливых людей, которым открываются большие возможности не только в совершенствовании своих профессиональных навыков. Вовлекая молодежь в различные программы, предприятие направляет их творческий потенциал на оптимизацию производства.

Профессиональный конкурс традиционно состоит он из трех этапов. На первом определяются передовики производства в подразделениях, на втором — на дочерних предприятиях НК "Роснефть", на финальном выбирают лучших из лучших в компании. В Отрадном проходил второй этап конкурса. В нем приняли участие 143 работника АО "Самаранефтегаз". Лучших определяли в 19 профессиях: инженерно-технические работники — технологи и геологи, специалисты по охране труда, звенья по ликвидации аварий ЦЛАП-АСФ, а также представители рабочих профессий — операторы по добыче нефти и газа, машинисты насосных станций по закачке рабочего агента в пласт, трубопроводчики линейные, электрогазосварщики, слесари по ремонту технологических установок, слесари-ремонтники нефтепромыслового оборудования, операторы товарные, операторы технологических установок, машинисты технологических насосов, лаборанты химического анализа, операторы котельной, аппаратчик химводоочистки, слесари-ремонтники ЦЭОТ, машинисты технологических компрессоров, электромонтеры.

Конкурс, как всегда, включал демонстрацию теоретических знаний и практических навыков. Конкурсанты проходили тестирование на компьютере, в ходе которого им необходимо было ответить на самые разные вопросы, начиная от технологических особенностей рабочего процесса и заканчивая техникой безопасности и оказанием первой медицинской помощи в условиях производства. Практическая часть предполагала оценку профессионального мастерства участников. По условиям конкурса занималась этим специально созданная комиссия.

Победители всех номинаций локального этапа получили не только награды, но и право представлять АО "Самаранефтегаз" в финале смотра-конкурса, который состоится летом в Уфе.