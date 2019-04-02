16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Три самарских нефтяных участка проданы за 1 млрд рублей Андрей Ищук может запустить долотное производство в Чапаевске АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонтные работы на магистральных нефтепроводах и НПС В Самаре стартовал юбилейный конкурс социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" "Инженер года" работает в Новокуйбышевской нефтехимической компании

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Три самарских нефтяных участка проданы за 1 млрд рублей

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 115
Версия для печати

Приволжскнедра подвели результаты торгов по трем нефтегазовым участкам, расположенным на территории Самарской области, следует из документации на сайте госторгов. Общая сумма разовых платежей за лицензии составила 986 млн руб., а один из участков был продан в 80 раз дороже стартовой цены.

Фото: ru.wikipedia.org

Самым дорогим в итоге оказался Лемешковский участок, выставлявшийся по самой низкой стартовой цене в 7,5 млн рублей. Дочка "ЛУКОЙЛА" — компания "РИТЭК", выигравшая аукцион, заплатит за лицензию 602 млн рублей.

Всего на торги заявлялись девять компаний — помимо РИТЭКа, ООО "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара", ООО "Регион-нефть",  ООО "Татнефть-Самара", АО "Самараинвестнефть", ООО "Хеттинский", ООО "Сабунский", ООО "Белкамнефть" и АО "НефтегазИнКор". Последняя не была допущена из-за нарушений при подаче заявки.

На территории Лемешковского участка, находящегося на территории Кинельского и Кинель-Черкасского районов, отсутствуют разведанные нефтяные месторождения, но по границам располагаются месторождения, разрабатываемые АО "Самаранефтегаз". Прогнозные ресурсы нефти по категории D1 составляют 5,5 млн т.

Лицензию на Нугайкинский участок, расположенный в Похвистневском районе, получит ООО "Татнефть-Самара", которое предложило за него 250 млн руб., при стартовой сумме разового платежа в 43,1 млн рублей.

Конкуренцию дочерней компании "Татнефти" в аукционе составили ООО "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара" и ООО "УДС нефть". "НефтегазИнКор" и здесь не был допущен к торгам.

Перспективные ресурсы нефти на Нугайкинском участке по категории Д0 оцениваются в 3,5 млн т., прогнозные по категории D1 — 1,9 млн т.

В торгах за Сударовский участок (Борский район) выиграло ООО "Техснаб", в соперничестве с ООО "Регион-нефть", ООО "Вектор", ООО "Татнефть-Самара" и ООО "Отрадное", предложившее за лицензию 134 млн рублей. Начальная цена здесь составляла 12,4 млн рублей.

Руководителем и единственным владельцем ООО "Техснаб" выступает Олег Панов. Компания былда образована в сентябре 2017 г. и зарегистрирована в Самаре на ул. Хасановской, 45к2. Основной вид деятельности — торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Выручка в 2017 г. составила 10,55 млн руб., чистая прибыль — 25 тыс. рублей.

Извлекаемые запасы нефти Сударовского участка по категории С1 оцениваются в 0,026 млн т, по категории С2 — 0,028 млн т. Прогнозные же ресурсы нефти по категории Дл составляют 0,5 млн т, по категории Д1 — 0,1 млн т.

Победители аукционов получат 25-летнюю лицензию на право пользования недрами с целью геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых.

Гид потребителя

Фото на сайте

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

В Самаре завершился фестиваль "Роснефть зажигает звезды"

В Самаре завершился фестиваль "Роснефть зажигает звезды"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5