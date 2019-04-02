Три самарских нефтяных участка проданы за 1 млрд рублей

Приволжскнедра подвели результаты торгов по трем нефтегазовым участкам, расположенным на территории Самарской области, следует из документации на сайте госторгов. Общая сумма разовых платежей за лицензии составила 986 млн руб., а один из участков был продан в 80 раз дороже стартовой цены.

Самым дорогим в итоге оказался Лемешковский участок, выставлявшийся по самой низкой стартовой цене в 7,5 млн рублей. Дочка "ЛУКОЙЛА" — компания "РИТЭК", выигравшая аукцион, заплатит за лицензию 602 млн рублей.

Всего на торги заявлялись девять компаний — помимо РИТЭКа, ООО "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара", ООО "Регион-нефть", ООО "Татнефть-Самара", АО "Самараинвестнефть", ООО "Хеттинский", ООО "Сабунский", ООО "Белкамнефть" и АО "НефтегазИнКор". Последняя не была допущена из-за нарушений при подаче заявки.

На территории Лемешковского участка, находящегося на территории Кинельского и Кинель-Черкасского районов, отсутствуют разведанные нефтяные месторождения, но по границам располагаются месторождения, разрабатываемые АО "Самаранефтегаз". Прогнозные ресурсы нефти по категории D1 составляют 5,5 млн т.

Лицензию на Нугайкинский участок, расположенный в Похвистневском районе, получит ООО "Татнефть-Самара", которое предложило за него 250 млн руб., при стартовой сумме разового платежа в 43,1 млн рублей.

Конкуренцию дочерней компании "Татнефти" в аукционе составили ООО "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара" и ООО "УДС нефть". "НефтегазИнКор" и здесь не был допущен к торгам.

Перспективные ресурсы нефти на Нугайкинском участке по категории Д0 оцениваются в 3,5 млн т., прогнозные по категории D1 — 1,9 млн т.

В торгах за Сударовский участок (Борский район) выиграло ООО "Техснаб", в соперничестве с ООО "Регион-нефть", ООО "Вектор", ООО "Татнефть-Самара" и ООО "Отрадное", предложившее за лицензию 134 млн рублей. Начальная цена здесь составляла 12,4 млн рублей.

Извлекаемые запасы нефти Сударовского участка по категории С1 оцениваются в 0,026 млн т, по категории С2 — 0,028 млн т. Прогнозные же ресурсы нефти по категории Дл составляют 0,5 млн т, по категории Д1 — 0,1 млн т.

Победители аукционов получат 25-летнюю лицензию на право пользования недрами с целью геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки и добычи полезных ископаемых.