Молодые специалисты Новокуйбышевской нефтехимической компании подтверждают свой профессионализм

Более чем 200 молодых специалистов предприятий и организаций, студентов и школьников представили свои работы на областной научно-практической конференции "Будущее города в профессионализме молодых", которая прошла в Новокуйбышевске в минувшую пятницу.

Темы докладов сотрудников Новокуйбышевской нефтехимической компании - дочернего общества ПАО "НК "Роснефть" - касались различных направлений деятельности предприятия: оптимизации технологических процессов на производствах, повышения энергетической эффективности, повышения качества товарной продукции.

Работы молодых нефтехимиков получили высокую оценку. Главный специалист отдела повышения операционной эффективности Никита Крымкин занял второе место.

"В научно-практической конференции молодых специалистов я участвую во второй раз, - рассказал молодой человек. - Мой проект посвящен экономии энергоресурсов на одном из производств. Работа над проектом продолжалась на протяжении двух лет. Совместно с коллегами было разработано и внедрено рационализаторское предложение. Я исхожу из того, что любые проблемы можно решить простым способом. И если каждый из нас на своем рабочем месте определит проблемное место, мы сообща сможем улучшить технологический процесс и повысить эффективность своей работы".

В специальной номинации "За актуальность" была отмечена работа машиниста-обходчика по котельному оборудованию цеха №26 АО "ННК" Станислава Василевского.

Научные разработки и перспективные идеи сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании ранее представили на региональной научно-технической конференции компании "Роснефть", которая прошла на предприятии в марте. Тогда с проектами выступили шесть специалистов из различных подразделений. По решению конкурсной комиссии первое место в региональной НТК заняла инженер научно-исследовательского центра Ольга Репина с работой о повышении эффективности производства метил-третамилового эфира.

В прошлом году девушка заняла второе место в кустовой конференции Роснефти, а также выступила на финальной конференции в Москве. "Общение с интересными коллегами из дочерних обществ Роснефти, насыщенная программа, масса новых впечатлений - все это запоминается надолго, - признается Ольга. - Кроме того, публичные выступления на подобных мероприятиях дают ценный опыт - в плане стрессоустойчивости, умения заинтересовать аудиторию".

Призеры региональной НТК представят свои разработки в мае на кустовой научно-практической конференции ПАО "НК "Роснефть" в Ачинске, где соберутся победители региональных этапов всех дочерних обществ нефтяной компании.