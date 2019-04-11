Вся смена санатория "Волжанка", где отравился восьмилетний мальчик, находится на карантине

В санатории "Волжанка", где серьезное отравление получил восьмилетний мальчик, были и другие пострадавшие дети. Об этом samara.kp.ru рассказали их родители.

"Мама Ромы категорически против распространения какой-либо информации. Да мы и сами ничего не знаем, нам ничего не говорят, результатов анализов нет, — рассказали родители одноклассников Романа. — Есть и другие пострадавшие, но симптоматика у всех разная и разная и степень тяжести. В санатории были два класса из одной школы, все они были на одном этаже. Мы все на карантине, сидим дома, сдаем анализы. Никаких праздников ни накануне ЧП, не в 4 апреля в санатории не было. Был обычный день, обычное питание".

Напомним, восьмилетнего мальчика 4 апреля доставили из санатория "Волжанка" в больницу с пищевым отравлением. Сейчас ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Точный диагноз ребенку пока поставить не могут. Смена в санатории "Волжанка" закрыта. Дети, отдыхавшие в санатории, отпущены по домам.

По факту случившегося СУ СК РФ по Самарской области начало доследственную проверку.