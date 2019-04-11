16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
МП "Кафе "Хлебосол" заплатит 30 тыс. руб. матери отравившейся школьницы В День космонавтики в Самаре будет "взлетать" ракета на пр. Ленина Вся смена санатория "Волжанка", где отравился восьмилетний мальчик, находится на карантине "Наше радио" открывает студию в Самаре В Самарской области вводят особый противопожарный режим

Общество

Вся смена санатория "Волжанка", где отравился восьмилетний мальчик, находится на карантине

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 67
Версия для печати

В санатории "Волжанка", где серьезное отравление получил восьмилетний мальчик, были и другие пострадавшие дети. Об этом samara.kp.ru рассказали их родители.

"Мама Ромы категорически против распространения какой-либо информации. Да мы и сами ничего не знаем, нам ничего не говорят, результатов анализов нет, — рассказали родители одноклассников Романа. — Есть и другие пострадавшие, но симптоматика у всех разная и разная и степень тяжести. В санатории были два класса из одной школы, все они были на одном этаже. Мы все на карантине, сидим дома, сдаем анализы. Никаких праздников ни накануне ЧП, не в 4 апреля в санатории не было. Был обычный день, обычное питание".

Напомним, восьмилетнего мальчика 4 апреля доставили из санатория "Волжанка" в больницу с пищевым отравлением. Сейчас ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Точный диагноз ребенку пока поставить не могут. Смена в санатории "Волжанка" закрыта. Дети, отдыхавшие в санатории, отпущены по домам.

По факту случившегося СУ СК РФ по Самарской области начало доследственную проверку.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре прошел первый городской субботник

В Самаре прошел первый городской субботник

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

На Волге у Самары начался ледоход

На Волге у Самары начался ледоход

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5