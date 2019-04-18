Дмитрий Азаров провел третье заседание рабочей группы Госсовета РФ по культуре

В среду, 17 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел третье заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Культура", которую он возглавил по поручения президента Владимира Путина.

В режиме видеоконференцсвязи представители Министерства культуры России, главы регионов, деятели культуры обсудили актуальные вопросы государственной поддержки театрального искусства.

В начале обсуждения Дмитрий Азаров подчеркнул, что 2019-й объявлен президентом России Годом театра, и это накладывает на рабочую группу Госсовета по культуре особую ответственность.

"Сейчас нам важно конструктивно обсудить проблемы и сформировать предложения, направленные на государственную поддержку театрального искусства — технологическое переоснащение, расширение репертуара, доступность. В данном контексте особую роль приобретает взаимодействие органов государственной власти, регионов, муниципалитетов", — сказал Дмитрий Азаров.

С основным докладом выступил заместитель Министра культуры РФ Павел Степанов. Он отметил, что по поручениям главы государства и правительства страны, ведомство разработало ряд проектов, которые придали новый импульс развитию театрального искусства, в первую очередь в регионах.

Особую роль в этом сыграл федеральный проект "Большие гастроли", нацеленный на расширение культурного пространства России. Пик, по словам Павла Степанова, пришелся на 2018-й год — в проект включились все регионы и 248 театров. С момента старта число творческих коллективов выросло в 12 раз, а количество показов спектаклей — в 15 раз.

"Мы обращаем внимание не только на количественную составляющую, а, в первую очередь, на качество. Чтобы лучшие спектакли привозились в регионы", — подчеркнул замминистра. Он также заверил, что в Год театра минкульт запустит ряд проектов, которые в хорошем смысле удивят.

На заседании Павел Степанов впервые анонсировал широкой публике запуск нового масштабного конкурса в рамках проекта "Театр — детям". С 1 апреля по 30 сентября этого года по всей стране пройдет конкурс творческих сочинений "Пишем о театре!", в котором смогут принять участие дети с 11 до 17 лет, а для детей 6–10 лет в дни летних каникул проведут конкурс детских рисунков на темы, связанные с театром. Победители получат серьезные бонусы: для старшего возраста — "плюс пять баллов" при поступлении в театральный вуз, для младших — поездка в знаменитый лагерь "Артек".

Дмитрий Азаров поблагодарил организаторов конкурса — Минкульт, Союз театральных деятелей РФ, ведущие театральные вузы страны — за работу по вовлечению подрастающего поколения в культурную жизнь и подчеркнул, что Самарский регион примет самое активное участие в конкурсе.

"Важное решение, — отметил губернатор. — Рассчитываю, что мы вместе включимся, чтобы этот проект действительно стал культурным событием и привлек внимание не только детей, но и их родителей, к театральному искусству".

На инфраструктурных и кадровых проблемах провинциальных театров основной упор в своем докладе сделал заместитель председателя Союза театральных деятелей России Дмитрий Мозговой. Он также заявил, что профессиональное сообщество работает над стратегией развития театрального дела до 2030 года. К концу года проект подготовят. В нем, по словам Дмитрия Мозгового, будет изложена проблематика и пути преодоления трудностей.

Свои предложения по организации работы в Год театра на заседании высказали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и глава Владимирской области Владимир Сипягин.

Участники рабочей группы также обсудили вопрос о порядке присуждения почетных званий "Заслуженный артист России" и "Народный артист России". Так, министр культуры Омской области Юрий Трофимов отметил, что сейчас званий удостаиваются пять человек в год и изложил доводы в пользу изменения порядка присуждения, чтобы на звания могло претендовать большее число артистов. Руководитель рабочей группы и представители Минкультуры России отметили, что вопрос требует детальной проработки: необходимо учесть все "за" и "против", чтобы ни в коем случае не девальвировать высокие звания, которых удостаиваются лучшие артисты страны.

В ходе дискуссии также был поднят вопрос об организации гастролей региональных театров в Москве. Такие предложения поступают из субъектов РФ. По мнению Дмитрия Азарова, эта тема требует внимания рабочей группы. "Для многих театров очень важно время от времени иметь возможность выступать в Москве. В советские времена такие отчетные гастроли были важным этапом творческого развития", — подчеркнул губернатор.

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский отметил, что город готов предоставлять площадки, но сдерживающим фактором для многих театров является стоимость перевозки реквизита и декораций. По его словам, есть ли бы транспортники установили льготные условия для творческих коллективов, то это бы во многом решило проблему гастролей в столице.

Подводя итоги заседания Дмитрий Азаров призвал руководителей регионов, профильных министров территорий, театральное сообщество активнее включаться в проведение Года театра. По его словам, Министерству культуры в одиночку будет сложно это сделать.

"Во многом успех Года театра зависит от регионов, от городов и сел. Давайте сделаем так, чтобы этот год стал настоящим праздником", — сказал губернатор.

На следующем заседании рабочей группы Госсовета РФ по культуре обсудят создание условий для развития культуры малых городов и сел в рамках федерального проекта "Культурная среда".