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Экология Общество

Куйбышевский НПЗ дал старт "Зеленой весне"

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во Всероссийской экологической акции "Зеленая весна", которая проводится Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского, самарские нефтепереработчики принимают участие уже много лет. В этом году хорошая традиция получила продолжение: 19 апреля заводчане вышли на традиционный субботник.

Фото: Владимир Котмишев

С самого утра в небольшой роще на пересечении Фасадной и Грозненской улиц, напротив центральной проходной КНПЗ, работало шесть десятков заводчан, погрузчик и КАМАЗы. Уже через пару часов поврежденные и разросшиеся деревья были обрезаны, опавшая листва, ветки и другой мусор собраны и погружены для отправки на полигон.

"После зимы территорию надо приводить в порядок, и мы всегда с хорошим настроением выбираемся из кабинетов на свежий воздух, берем в руки инструменты и принимаемся за уборку, желающих всегда достаточно!", — делится впечатлениями начальник отдела охраны окружающей среды Анна Булушева.

Ведущий инженер производственного отдела Артем Горбачев участвует в заводских субботниках постоянно. "Хочется помочь и предприятию, и сделать приятное жителям района. Сам я живу в Новокуйбышевске, но каждый день хожу мимо рощи до проходной. Конечно, приятно приезжать и видеть благоустроенную территорию. На заводе ответственно относятся к экологии. Например, мы регулярно собираем и сдаем макулатуру, отработанные батарейки", — рассказал он.

Сотрудник планово-экономического отдела Елена Сиссон добавляет: "Это мой первый субботник на КНПЗ, я работаю на заводе всего полгода. Хочется помочь природе, убрать весь этот мусор, просто выйти из кабинетов и провести время на свежем воздухе. А еще я периодически устраиваю субботники и у себя во дворе, организовываю соседей".

Начальник отдела перспективного развития Максим Бударенков участвует в заводских субботниках регулярно. "Сегодня грабли в руки взял почти весь отдел. Мы всегда участвуем в экологических акциях завода, не только убираем мусор после зимы, но и собираем и сдаем отработанные батарейки, участвуем в акции "Бумажный десант". Такие принципы стараюсь внедрять и дома, учу детей заботиться об окружающей среде", — поделился он.

Но, конечно, разовой акцией приведение в порядок завода и прилегающих территорий не ограничится. С 15 апреля на Куйбышевском НПЗ стартовал марафон по благоустройству. Вслед за рощей нефтепереработчики приведут в порядок Новокуйбышевское шоссе, улицу Грозненскую и другие — за месяц обширные территории силами заводчан станут чище и красивее. А сопровождать проведение субботника и марафона по благоустройству будут информационные акции: заводские активисты экологического движения смогут поучаствовать в конкурсах "В объективе — "Зеленая весна" и "Лучший видеоролик".

"Мы всегда стараемся максимально привлечь к участию в экологических акциях и заводчан, и их детей. Вместе мы сделаем мир чище", — уверена Анна Булушева.

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