Новые таланты Новокуйбышевского НПЗ "зажгли" на корпоративном фестивале

Проникновенный вокал, глубокая сюжетная композиция и захватывающая дух акробатика: девятый по счету зональный тур корпоративного фестиваля "Роснефть зажигает звезды" прошел в Самаре с особым размахом. Новокуйбышевские нефтепереработчики представили на суд жюри десять ярких номеров.

Блистательная смена

"Рискнули и не прогадали, — анализируя выступление заводчан, говорит руководитель делегации АО "Новокуйбышевский НПЗ", ведущий специалист отдела социальных программ и корпоративной культуры Анна Родионова. "Перед нами стояла задача поддержать всех, кто в этом году проявит инициативу и желание творчески реализоваться. Мы намерены и впредь поддерживать этот конкурс, искать таланты, которых у нас, как оказалось, немало", — поясняет сотрудница предприятия.

Месяцы ударной работы, репетиции, на которых до последнего оттачивали номера участники и режиссеры-постановщики.

И это не единственные ноу-хау новокуйбышевских нефтепереработчиков. История любви культового вокалиста группы "Queen" Фредди Меркьюри и Мэри Остин вдохновила редактора отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью Алену Егорову и ее партнера — специалиста по пожарной безопасности Максима Пашкевича — на нестандартный номер. "Мы пересмотрели множество выступлений, после чего и родился наш номер. Это такой симбиоз спорта, танца, драйва и глубинных смыслов", — рассказывают танцоры. Глядя на акробатический рок-н-ролл на сцене и не подумаешь, что каких-то пару лет назад ребята сделали первые шаги на сцене. Открыть для себя этот зрелищный вид спорта помог завод. "В самарской группе НК "Роснефть" был организован клуб для участия во всероссийских соревнованиях. Недолго думая, я записалась и втянулась настолько, что в прошлом году вышла в финал со своим партнером. Когда видишь огромную арену, сотни зрителей, чувствуешь такой азарт, что готов преодолеть любые физические нагрузки", — признаются.

Алексей Грицук, представитель команды Новокуйбышевского НПЗ и ученица 11 "Роснефть–класса" школы № 7 Юлия Сивцова выступили дуэтом с песней Арии и Хелависы "Там высоко". "Это философское произведение со всей глубиной и переживаниями. Надеюсь, жюри оценит наши старания", — говорит исполнитель.

Начальнику смены Новокуйбышевского НПЗ Андрею Моисееву с коллегами по танцевальному шоу "DaVIAnce" "зацепить" судей удалось. Идея компиляции мюзикла и мультипликации — танцевальный номер "Наша кухня" — "держит" зрителя до последней минуты. "Я чувствую себя в команде, хочется в этот номер вложить все, что есть, и получить отдачу от зрителей, — делится заводчанин. — Это мой шестой по счету фестиваль, и я счастлив, что могу творчески реализоваться".

"Очень рада, что, работая на предприятии, я смогла воплотить свою мечту в реальность, — добавляет дебютантка фестиваля, лаборант химического анализа ЦЗЛ Юлия Рахиль. — Думаю, что такие праздники как фестиваль "Роснефть" зажигает звезды" помогают нам всем ощутить свое единство, услышать друг друга, увидеть творческое начало, которое живет в каждом человеке". Восточный танец "Повелительница пустыни" занял вторую строчку "звездного" рейтинга.

Мастерство растет

По словам жюри, фестиваль "Роснефть зажигает звезды" даст фору многим популярным телевизионным шоу. Своими впечатлениями судейская команда под председательством народного артиста РФ Левона Оганезова поделилась перед гала-концертом.

"Очень порадовало количество работ в номинации "Отражение", причем как в фотографиях, так и в изобразительном искусстве. Уровень настолько высок, что стало интересно и сложно выбирать, — призналась иллюстратор, член московского союза художников Наталья Леонова. — Фестиваль — это праздник творчества, и приятно, что люди находят время после работы заниматься такими прекрасными вещами. Конечно, не обошлось без советов. В своей номинации я объясняла, что такое композиция и как сделать так, чтобы работа смотрелась более выигрышно".

Прогресс налицо, с этим согласен и мэтр российской эстрады Левон Оганезов: "Это уже не творческая самодеятельность, а достойные профессиональные номера. Важно, что вместе с артистами растет и публика. А чем больше у нас будет людей, понимающих искусство, тем больше будет зрителей в театрах и на концертах. Спасибо "Роснефти", которая уделяет этому большое внимание".

Зональный тур еще раз показал, что в команде Новокуйбышевского НПЗ собрались настоящие "звезды", чьи выступления надолго запомнятся и благодарным зрителям, и авторитетному жюри. Финал фестиваля пройдет в Москве этой осенью.