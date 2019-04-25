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Общество

На майские праздники вода может подтопить Копылово и Федоровку

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По информации филиала ПАО "РусГидро"-"Жигулевской ГЭС" в связи со сбросом паводковых вод через водосливную плотину будет подниматься уровень воды в нижнем бьефе Жигулевской ГЭС (Саратовского водохранилища). Об этом в четверг, 25 апреля, сообщили на сайте администрации Тольятти.

По данным администрации, максимальный сброс паводковых вод будет проходить в период с 26 апреля по 5 мая, в связи с этим возможно сезонное подтопление территорий Комсомольского района Тольятти 1% паводком в районе полуострова Копылово и мкр. Федоровка.

"Департамент общественной безопасности администрации Тольятти рекомендует жителям и гостям города воздержаться от посещение дач, расположенных на указанных территориях, а при посещении дач соблюдать правила поведения при паводковом затоплении", — говорится в сообщении администрации Автограда.

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