На Куйбышевском НПЗ чтут память героев войны

В День Победы сотрудники Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода уже четвертый раз приняли участие в акции "Бессмертный полк", пройдя в его колоннах по главным улицам города. Память о прадедах, защищавших Родину и самоотверженно трудившихся на благо страны после войны, для заводчан — не просто слова.

Начиная с 2015 года, заводской Музей Трудовой славы КНПЗ ведет большую кропотливую работу по сбору информации об участниках Великой Отечественной войны, работавших на КНПЗ. Благодаря сведениям, которые собирались по крупицам из разных источников — воспоминаний коллег, номеров заводской газеты "За прогресс", Книги памяти Самарской области, сегодня в Бессмертном полку завода насчитывается уже 847 человек. Им предприятие во многом обязано своим становлением. Ведь в первые годы работы завода каждый четвертый сотрудник был фронтовиком!

Никто не забыт

В колонны заводского "Бессмертного полка" в этом году "встали" лаборант химического анализа Клавдия Киселева, сержант, радист-морзист; ефрейтор, старший телефонист — инспектор отдела кадров КНПЗ Нина Завьялова; работник заводской медсанчасти Анна Лысова, ставшая фронтовой медсестрой; сержант-моторист Евдокия Мутасова — помощник машиниста турбин; сержант Анатолий Котлов — заводской токарь; начальник ремонтного цеха Иван Старичков — главный старшина, механик на кораблях ВМФ и многие другие заводчане. Каждая из этих историй важна и ценна для потомков.

С гордостью каждый год с портретом в руке шагает в строю Бессмертного полка заместитель начальника цеха №8 Алексей Мухортов: его дед Иван Ефимович дошел до Берлина.

"В прошлом году на майские праздники мы всей семьей ездили в Волгоград, чтобы показать детям Мамаев курган, Родину-мать, дом Павлова — подрастающее поколение должно знать, какой ценой нашему народу удалось выстоять в борьбе с фашизмом, — говорит Алексей Николаевич.- Мы прошли в Бессметном полку с дочкой и портретом деда — очень гордимся его подвигом".

Главный юрисконсульт отдела правового обеспечения, корпоративного управления и собственности Елена Полоса в рядах Бессмертного полка в очередной раз прошла вместе со своей дочерью Кристиной — в руках они несли два портрета.

"Мой дедушка, Георгий Сергеевич Денисов, чудом выжил в фашистском концлагере, вернулся в родное Поволжье, всю жизнь проработал механизатором, вырастил четверых сыновей, — рассказывает Елена Ивановна. — От другого дедушки, Аркадия Николаевича Островского, остались только фронтовые письма и похоронка. Он был военным связистом и погиб при форсировании Днепра в 1943 году, так и остался навеки двадцатилетним. Мой долг и моя обязанность — пройти вместе с ними в Бессмертном полку вместе с дочкой".