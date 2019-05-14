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Губернатор Власть и политика

Губернатор поручил проверить законность застройки берегов Волги

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе аппаратного совещания поручил ДППК региона в кратчайшие сроки создать рабочую группу по противодействию незаконной застройке береговой полосы р. Волги, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

"Группу прошу проинвентаризировать факты застройки береговой полосы. Министерство строительства, природных ресурсов, министерство имущественных отношений - коллеги, не откладывайте", - поручил Дмитрий Азаров.

В сообщении отмечается, что в выходные дни глава региона лично проехал вдоль береговой полосы и увидел, что в некоторых местах ведется строительство. "Мы визуальный осмотр провели, по береговой полосе застройка продолжается: и левый, и правый берег. Выезжайте на место, останавливайте эти стройки. Все, что касается границы городского округа, Юрий Александрович, - на этой неделе. Старшего направьте, чтобы сфотографировали, посмотрели", - отметил губернатор.

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