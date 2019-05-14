"Зеленая весна" преобразила город нефтепереработчиков

75 саженцев ели были высажены в честь грядущего 75-летнего юбилея Великой Победы на территории любимого места отдыха новокуйбышевцев - Ледового дворца "Роснефть Арена" - на Всероссийском субботнике "Зеленая весна".

Накануне майских праздников заводчане во главе с генеральным директором Робертом Хусаиновым вместе с представителями администрации города высадили у ледового дворца "Роснефть Арена" еловую аллею. Вечнозеленые украшения появились здесь в рамках ежегодной Всероссийской акции "Зеленая весна", которую реализуют Неправительственный экологический фонд имени В.И.Вернадского и Всероссийское общество охраны природы. В этом году в мероприятиях "Зеленой весны", которая проходит с 20 апреля по 20 мая, участвует более 50 дочерних обществ компании "Роснефть" во всех уголках страны.

Место посадки выбрано не случайно. Строительство Ледового дворца "Роснефть Арена" - ключевой проект благотворительной программы нефтепереработчиков - стало знаковым событием для жителей Новокуйбышевска, для развития детского спорта в городе. Менее чем за год Ледовый дворец стал популярной площадкой для проведения спортивных мероприятий, занятий зимними видами спорта, массового катания на коньках. Аллея елей, высаженная в рамках всероссийской акции, станет не только данью памяти героям, преобразит новый спортобъект, украсит микрорайон, но и пополнит природные ресурсы, сделав город зеленее, а значит, экологичнее.

Череду субботников по благоустройству города работники Новокуйбышевского НПЗ начали в рамках "Весенней недели добра". Неделя добра серьезно преобразила город. И в это преображение внесли свою весомую лепту нефтепереработчики - более 300 заводчан с энтузиазмом убирали скверы и улицы родного города.

Перед майскими праздниками большой коллектив заводчан вышел на общегородской субботник. Чистоту и порядок сотни работников НК НПЗ навели на улицах имени 50-летия НПЗ, Белинского, Научной, проспекте Победы, на площади имени первого директора НПЗ Гавриила Гореченкова. С улиц собрали и вывезли более 20 тонн мусора.

Марафон добрых дел нефтепереработчики продолжили в Солдатском лесу, чтобы навести чистоту и облагородить одну из проблемных территорий города. Вместе с сотнями горожан, представителями предприятий и организаций Новокуйбышевска, городской администрацией они убрали завалы из сухих веток и бытового мусора. А также приняли участие в высадке здесь нового леса - 150 молодых березок.

Не остались без внимания и места последнего упокоения первостроителей Новокуйбышевска, которые заводчане также привели в должный вид. Поучаствовали нефтепереработчики и в других добрых делах - акциях "Батарейки, сдавайтесь", "Поможем вместе", "Мы в ответе за тех, кого приручили", "С миру по нитке".

Многолетнюю традицию - делать добро - активно поддерживают на Новокуйбышевском НПЗ. Заводчане - постоянные участники различных добровольческих инициатив. Кроме того, участвуют в мероприятиях по сбору одежды, канцтоваров нуждающимся людям, кормов для животных, выступают донорами в акции "От сердца к сердцу".

Как отмечает руководство предприятия, эти уроки доброты служат примером подрастающему поколению, объединяют поколения, помогают людям сплотиться, ощутить рядом плечо друга и, конечно, усиливают чувство ответственности за других людей и за город, в котором мы все живем.