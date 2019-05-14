На Сызранском НПЗ в День Победы открылся современный музейно-презентационный комплекс

На Сызранском нефтеперерабатывающем заводе (дочернее общество НК "Роснефть") в День Победы открылся современный музейно-презентационный комплекс. Он стал первым в Сызрани музеем, представившим исторические вехи предприятия с помощью современных цифровых технологий, в том числе фото- и видеоинсталляций.

Дата открытия музея - 9 Мая - исторически оправданна. Сызранский НПЗ внес свой вклад в Великую Победу. Первый бензин завода отгружен на Сталинградский фронт 22 июля 1942 года. За бесперебойное снабжение Советской Армии горючим постановлением Госкомитета обороны коллектив СНПЗ был награжден Красным знаменем, переданным заводу на вечное хранение.

Яркими вехами отмечены послевоенные годы. Масштабное строительство 1960-х, качество продукции, гремевшее на весь Союз в 1970-е, высокопрофессиональный коллектив, новые технологии, модернизация и реконструкция - поводов для гордости за 77-летнюю историю накопилось немало.

Музей напоминает холст талантливого художника. Вот написанный крупными серо-черными мазками груженный нефтепродуктом военный эшелон и металлоконструкции первых установок, а вот жизнеутверждающими красками - перспективы современного производства и мощное оборудование. Впечатляет внимание к деталям. К примеру, скрупулезно воссозданная операторная из конца 1970-х - с производственными графиками, точными копиями приборных щитов, манекеном в спецовке тех лет.

Такое бережное отношение к истории придется по вкусу посетителям более старшего возраста, а молодежь впечатлит широкое использование в экспозиции современных цифровых технологий: 3D-проекций строящихся комплексов, touch-панелей, видеостены.

Красная ленточка официального открытия перерезана, на предприятии сейчас разрабатывается экскурсионный план. Думается, недостатка в посетителях у музейно-презентационного комплекса не будет - в Сызрани подобных экспозиционных площадок пока еще нет.