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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Нефтехимики отметили День Победы

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новокуйбышевская нефтехимическая компания, дочернее общество ПАО "НК "Роснефть", провела ряд мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы.

Фото: предоставлено АО "ННК"

Накануне праздника состоялся митинг у памятника первому директору АО "ННК" Анне Федотовой. Анна Сергеевна - почетный гражданин Новокуйбышевска, Герой Социалистического Труда. В годы Великой Отечественной войны она возглавляла ряд производственных предприятий и заводов, работавших на оборону страны. А затем активно участвовала в послевоенном восстановлении химической отрасли СССР.

В митинге приняли участие не только ветераны и работники АО "ННК", но и первые лица города, почетные граждане Новокуйбышевска, а также ученики школ №5 и №19. В ходе мероприятия прозвучали слова благодарности поколению победителей, которые после окончания войны восстанавливали экономику страны, закладывали фундамент для развития и новых достижений.

"В историю ННК вписано немало имен героев войны, которые стояли у истоков становления и развития производства и Новокуйбышевска. Наша главная задача - сохранить традиции, заложенные предками, и память о тех трудных и сложных временах", - отметила заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам АО "ННК" Наталья Калинина.

Предприятие поздравило и вручило подарки семидесяти пяти своим ветеранам, участникам войны и труженикам тыла, ранее работавшим на производствах предприятия.

9 мая колонна из 130 сотрудников компании во главе с генеральным директором предприятия Леонидом Коваленко прошла по центральной площади Новокуйбышевска, приняв участие в торжественном параде-шествии.

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