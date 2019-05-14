Дмитрий Азаров вручил премии и гранты деятелям культуры

В среду, 14 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с представителями творческой общественности региона и вручил им губернские премии и гранты в области культуры и искусств.

Губернские премии и гранты в культуре присуждаются с 2003 года. За все время было организовано 16 конкурсов, по итогам которых присуждено более 225 наград.

"Мы эту важную и нужную традицию будем продолжать, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Самарская область - один из важнейших культурных центров России и обладает огромным потенциалом. Вам отводится особая роль в развитии региона и всей страны".

Среди награждаемых были работники театров, музеев, библиотек, писатели, архитекторы, организаторы культурных мероприятий. Например, преподаватель самарской детской музыкальной школы №10 им. Д.Б.Кабалевского Наталья Балашова получила премию за сохранение традиций игры на русских народных инструментах в рамках коллективного музицирования.

Художественный руководитель новокуйбышевского театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе был удостоен награды за постановку спектаклей "Корабль дураков", "Король Лир", "Театр теней Офелии", "Старший сын".

Самарское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое Братство" получило грант на издание сборника литературных произведений воинов-афганцев Самарской области, приуроченного к 30-летию вывода войск из Афганистана.

Всего в тот день премии и гранты получили 29 человек и организаций.

Губернатор отметил: сегодня сфера культуры находится в зоне особого внимания государства. Президент страны Владимир Владимирович Путин объявил 2019 год Годом театра. Кроме того, началась реализация масштабного национального проекта "Культура". Рабочую группу Госсовета по этому направлению возглавляет Дмитрий Азаров.

"Все эти решения призваны придать новый импульс развитию культуры по всей стране", - подчеркнул губернатор. Принятые меры позволят обновить материально-техническую базу учреждений, сделать культурную жизнь малых городов и сел качественной и разнообразной, в том числе при участии самих деятелей культуры. Поэтому Дмитрий Азаров попросил представителей творческой общественности поделиться с ним идеями по участию в реализации нацпроекта.

Общение с деятелями культуры продолжалось больше часа. Участники встречи высказали ряд идей, многие из которых взяты в проработку: выпуск книги, посвященной архитектору Александру Щербачеву, вопрос реставрации "Дачи со слонами".

Председатель межрегиональной общественной организации "Самарский литературный Центр Василия Шукшина" Геннадий Матюхин предложил организовать празднование 200-летия Георгия Аксакова - губернатора Самарской губернии с 1867 по1872 годы. "Широкой общественности необходимо напомнить о знаменитом роде, жизнь которого была тесно связана с Самарским краем", - отметил он.

Также Дмитрия Азарова попросили рассмотреть возможность создания оргкомитета по празднованию 200-летия, возможность выделения или закрепления зала для проведения Аксаковских чтений, литературно-музыкальных представлений, занятий школы юных аксаковедов и т.д. Дмитрий Азаров поручил министерству культуры подготовить план мероприятий по празднованию 200-летия губернатора Аксакова.

"Это историческая личность, внесшая важный вклад в развитие Самарской области", - резюмировал глава региона.