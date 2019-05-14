Дмитрий Азаров принял участие в совещании по итогам отопительного сезона в РФ

Во вторник, 14 мая, заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко провел совещание по итогам отопительного сезона в стране. Участие в мероприятии принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По словам Виталия Мутко, отопительный сезон завершен в 44 субъектах РФ, а во многих регионах еще продолжается. Он отметил, что регионы в последние годы проводят серьезную подготовку к зиме. "Это уже стало хорошей практикой, и губернаторы уделяют этому личное внимание", - сказал Виталий Мутко.

Дмитрий Азаров доложил заместителю председателя правительства РФ об итогах отопительного сезона в Самарской области. Он стартовал в регионе 25 сентября 2018 года, а уже 2 октября тепло подали на 100% объектов социальной сферы и жилищного фонда. Завершился отопительный сезон в Самарской области 30 апреля.

Общее количество инцидентов в системе энергообеспечения и жилищно-коммунального хозяйства региона в 2018/2019 годах несколько выросло по сравнению с предыдущим сезоном. Самым крупным инцидентом стала авария 22 января на сетях компании "Т Плюс" в 15 микрорайоне Самары. Без отопления остались 338 жилых многоквартирных домов, ряд объектов социальной сферы.

В кратчайшие сроки были приняты исчерпывающие меры: ключевые медицинские учреждения и 133 жилых дома переведены на резервную схему теплоснабжения, развернуты 14 пунктов временного размещения граждан на 3816 мест, организовано дежурство 10 единиц автобусов для проведения эвакуационных мероприятий.

Присутствовавший на совещании заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров поблагодарил Дмитрия Азарова за личное участие в устранении последствий этой аварии. "В результате слаженных действий всех оперативных служб аварию удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. В Самаре была организована практически круглосуточная работа", - отметил он.

Губернатор также отметил, что рост аварий в регионе произошел не на муниципальных сетях, а в основном на коммуникациях компании "Т Плюс". Организация в последние годы увеличила средства на ремонт и перекладку теплосетей, но этого недостаточно, так как накоплен значительный износ. Если в среднем по области износ коммуникаций оценивается на уровне 40%, то в Самаре составляет порядка 63% по теплосетям.

Дмитрий Азаров рассказал о том, что предпринимается для разрешения ситуации. "До конца мая мы проведем корректировку инвестиционных программ. Об этом предварительная договоренность с энергоснабжающими компаниями достигнута. Будет заменен участок теплотрассы, на котором произошла самая крупная авария. В прошлом году его латали частями, в этом компания переложит его полностью по нашему требованию", - подчеркнул глава региона.

Для системного решения проблемы ветхих и аварийных сетей губернатор еще ранее, на заседании рабочей группы Госсовета, предложил разработать нормативно-правовой акт, обеспечивающий возможность софинансирования из федерального бюджета мероприятий по замене ветхих тепловых муниципальных сетей в субъектах РФ, а также по переводу многоквартирных домов на закрытую схему теплоснабжения.

Дмитрий Азаров подчеркнул: "Одна из проблем заключается в том, что ФАС не учитывает в тарифе амортизационные начисления на сети, находящиеся в муниципальной собственности. Эту проблему пока не можем решить. А это потенциально серьезные потери по инвестиционным средствам".

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко поддержал предложение губернатора и подчеркнул, что необходимая работа с ФАС будет проведена. "Профилактика должна играть исключительную роль. Вам за оперативность, организационную работу спасибо большое. С ФАСом поработаем", - отметил он.