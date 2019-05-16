В АО "Транснефть-Приволга" успешно прошел аудит соответствия систем менеджмента требованиям международных стандартов

В рамках подтверждения соответствия требованиям стандартов ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 и ISO 50001:2011 состоялся сертификационный внешний аудит системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, экологического менеджмента и системы энергоменеджмента АО "Транснефть-Приволга".

Проверка проводилась группой аудиторов международно признанной российской сертификационной и экспертной организации в центральном аппарате АО "Транснефть-Приволга" в Самаре и на объектах Бугурусланского районного нефтепроводного управления (филиал АО "Транснефть-Приволга"): в аппарате управления филиала и на блочной комплектной насосной станции (БКНС) "Бугуруслан".

В ходе проверки оценивались планирование и управление производственными процессами, способность систем менеджмента обеспечивать соответствие применимым законодательным и нормативным требованиям, наличие ресурсов для поддержания и постоянного улучшения систем менеджмента, эффективность внутренней и внешней коммуникации.

Комиссия аудиторов отметила исполнение всех требований, необходимых для реализации политики в области охраны труда, энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности. Со времени предыдущей проверки осуществлен переход подразделений АО "Транснефть-Приволга" на новую версию стандарта ISO 14001:2015, отличительные черты которой - реализация активных инициатив по защите окружающей среды и привлечение внимания к вопросам экологии.

По результатам проверки по всем системам менеджмента несоответствий не выявлено. Аудиторы экспертной организации высоко оценили достигнутые показатели предприятия в области охраны труда, энергоменеджмента и экологической безопасности, в том числе вовлеченность персонала в реализацию программ в данных областях.

Анализируя систему управления охраной труда, аудиторы отметили высокий уровень готовности персонала к возможным аварийным ситуациям, осведомленность и компетентность работников по вопросам управления системой охраны труда. В числе положительных моментов проверяющие также отметили проведение конкурсов "День безопасности труда" и "Лучшее подразделение по охране труда", ежегодную реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО "Транснефть-Приволга", за счет которой предприятие получает экономию энергетических ресурсов. В числе эффективных экологических мероприятий представители сертификационной организации назвали сокращение предприятием удельных выбросов в атмосферу, реконструкцию очистных сооружений.

Аудиторы подтвердили выполнение АО "Транснефть-Приволга" установленных требований международных стандартов, и приняли решение о выдаче сертификатов соответствия.