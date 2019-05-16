16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская делегация укрепит сотрудничество с Китаем на форуме "Волга-Янцзы" Дмитрий Азаров провел четвертое заседание рабочей группы Госсовета РФ по культуре Строительство Шестого кассационного суда в Самаре завершено на 78% Александр Нефедов будет назначен советником губернатора Стали известны имена претендентов на кресла зампредов облсуда

Власть и политика

Андрей Колядин назначен зампредом правительства Магаданской области

МАГАДАН. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 622
Версия для печати

Бывший самарский журналист, экс-руководитель пресс-службы губернатора Самарской области и экс-чиновник администрации президента РФ, политтехнолог Андрей Колядин назначен заместителем председателя правительства Магаданской области по внутренней политике, сообщает ИА MagadanMedia.

По данным издания, перед новым вице-премьером поставлены задачи организации внутренней политики, сопровождения национальных проектов и повышения привлекательности Магаданской области.

Прежний зампред по внутренней политике Марина Шуфер написала заявление об увольнении в связи с уходом на пенсию.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Церемония награждения лауреатов областной общественной акции "Народное признание 2018"

Церемония награждения лауреатов областной общественной акции "Народное признание 2018"

Губернатор на форуме "Тольятти - город будущего"

Губернатор на форуме "Тольятти - город будущего"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2