Андрей Колядин назначен зампредом правительства Магаданской области

Бывший самарский журналист, экс-руководитель пресс-службы губернатора Самарской области и экс-чиновник администрации президента РФ, политтехнолог Андрей Колядин назначен заместителем председателя правительства Магаданской области по внутренней политике, сообщает ИА MagadanMedia.

По данным издания, перед новым вице-премьером поставлены задачи организации внутренней политики, сопровождения национальных проектов и повышения привлекательности Магаданской области.

Прежний зампред по внутренней политике Марина Шуфер написала заявление об увольнении в связи с уходом на пенсию.