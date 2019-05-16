Дмитрий Азаров в Ширяево провел совещание по развитию туристической отрасли региона

В среду, 15 мая, губернатор Дмитрий Азаров провел в Ширяево выездное совещание по развитию туристско-рекреационного кластера в Самарской области с участием представителей профильных министерств и ведомств региона, туристических фирм, гостиничного и ресторанного бизнеса, глав городов.

"Рад всех видеть в этом важном для Самарской области месте, которое служит точкой притяжения для жителей региона и туристов из других субъектов России и других стран", - отметил Дмитрий Азаров, приветствуя участников совещания.

Губернатор подчеркнул, что туристическая отрасль в регионе остается серьезно недооцененной: "Мы обладаем колоссальным ресурсом и нереализованным потенциалом. В полной мере мы ощутили, что такое приток туристов, в прошлом году. Конечно, это связано с проведением игр чемпионата мира-2018″.

Во время мирового футбольного первенства регион в течение месяца посетили полмиллиона туристов, в том числе иностранных. "Мы поняли и ощутили, насколько огромен этот потенциал развития экономики региона, малого, среднего предпринимательства", - отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона указал на то, что работу по развитию туристической сферы нужно выстроить в короткие сроки, чтобы туризм придавал импульс созданию новых рабочих мест в бизнесе. По мнению Дмитрия Азарова, "популяризация информации о прекрасной Самарской земле будет работать и на воспитание подрастающего поколения".

Директор туристического информационного центра региона Ксения Звоновская рассказала, что объем турпотока в 2018 г. составил 1,2 млн человек, прирост по сравнению с 2017 годом составил 37%.

"Удачное географическое расположение, развитая транспортная инфраструктура позволяют позиционировать Самарскую область как центр межрегионального туризма", - уверена Ксения Звонковская. Но для этого необходимо решить ряд вопросов.

Например, нужно усилить работу сайта и мобильного приложения Samara Travel.

Этот информационно-туристический ресурс по итогам прошлого года признан лучшим в России. Он насчитывает 11 тысяч пользователей из 50 стран мира. Однако финансирование его дальнейшего обновления в 2019 году не предусмотрено.

"Если этот продукт - один из лучших в стране, то его нужно поддерживать, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Его нельзя терять". Губернатор поручил заместителю председателя регионального правительства Александру Фетисову совместно с министерством культуры Самарской области, в которое теперь входит департамент по туризму, подготовить заявку в министерство финансов региона.

Других предложений о конкретных мерах, необходимых для решения ключевых вопросов по формированию имиджа Самарской области, укреплению правовой базы, модернизации инфраструктуры, созданию экономических условий, со стороны туристского информационного центра не прозвучало.

"Общие формулировки в решении важных вопросов нам не помогут, нужны конкретные предложения", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

К дискуссии подключились отельеры. Они выступили с предложением по снижению налога на землю и смягчению барьеров по организации летних ресторанных площадок.

Совладелец и генеральный директор ресторанного холдинга Евгений Реймер предложил проводить в Самаре ежегодный пивной фестиваль всероссийского масштаба, что приведет к значительному росту туристического потока.

"Жигулевское пиво - марка, известная всей в стране, и у многих Самара ассоциируется именно с этим брендом", - рассказал он. Евгений Реймер также отметил, что работы предстоит много, и чтобы провести такой фестиваль летом следующего года, организационный комитет нужно создавать уже сегодня. Дмитрий Азаров эту идею поддержал и предложил бизнесмену войти в состав этого оргкомитета. "Главное - необходимо точно определить дату проведения: она будет иметь ключевое значение", - заметил Дмитрий Азаров.

Поддержал губернатор и второе предложение - провести этим летом гастрономический фестиваль самарских ресторанов на улице Куйбышева в один из выходных дней, когда она будет пешеходной.

Директор туристической компании "Спутник-Гермес" Наталья Денисова отметила, что в первый раз на ее памяти губернатор встречается с представителями туриндустрии.

Она предложила разрабатывать план мероприятий, которые могли бы заинтересовать туристов, на год. Это помогло бы туристическим компаниям заранее планировать свою работу, продвигать свои предложения на рынке. Тем более что такая практика успешно применяется в некоторых регионах России. Указала Наталья Денисова и на необходимость развивать инфраструктуру в Ширяево и Рождествено. К примеру, для круизных лайнеров необходимо строительство причальных стенок.

Глава региона согласился с идеями директора туркомпании. Он предложил Наталье Денисовой "провести инвентаризацию проблем", с которыми сталкивается речной туризм в Самарской области, а также обсудить с департаментом туризма составление плана мероприятий на год.

Исполнительный директор Самарского областного отделения Русского географического общества Наталья Полянскова поделилась идеей проведения в Самаре российского-казахстанского туристического форума в рамках развития межрегионального проекта "Великий шелковый путь".

На совещании также прозвучали идеи по развитию медицинского и делового туризма, преимущество этих направлений заключается в их всепогодности. Учреждения, предлагающие эти услуги, привлекают клиентов круглой год.

Участники предлагали идеи по созданию регионального туристского бренда, расширению информационного освещения туристических услуг и возможностей Самарской области, продолжении работы с навигацией на туристических маршрутах.

Подводя итог совещания, Дмитрий Азаров попросил всех участников совещания составить реестр проблем, с которыми они сталкиваются в своей работе, и до 1 июня представить его в департамент туризма.