Губернатор Дмитрий Азаров встретился с жителями Красноярского района

В четверг, 16 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с рабочим визитом посетил Красноярский район.

Глава региона встретился с жителями поселка "Экодолье", сел Белозерки и Красный Яр. Среди них - многодетные семьи, дети-сироты, а также молодые пары, получившие жилье в рамках программ поддержки.

Основная тема беседы - развитие социальной инфраструктуры. По словам главы района Михаила Белоусова, население района ежегодно прирастает, в среднем, на 1000 человек. "Сегодня очередь в ясли составляет порядка 600 человек, в детские сады - 273 человека. При этом количество детей продолжит расти, поскольку на территории района предоставляются бесплатные участки для многодетных семей,", - отметил Белоусов.

Улучшить ситуацию поможет национальный проект "Демография". Уже в июле этого года начнется строительство нового детского сада на 140 мест на территории ЖК "Экодолье". По словам местной администрации, проект ориентирован на детей 3-7 лет. "Перед нами стоит очень серьезная задача по созданию мест в ясельных группах, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Посмотрите проект и, если требуется, внесите корректировки, но чтобы группы для наших малышей до 3 лет были предусмотрены".

С особым нетерпением ждет строительства семья Ольги и Виктора Торшиных. В 2017 году Ольга получила квартиру как ребенок-сирота. Недавно у пары родилась дочь Ева, которой только-только исполнилось 3 месяца. "Хотела поблагодарить вас за внимание к детям-сиротам. Благодаря вашей поддержке, правительства области мы получили комфортное жилье", - отметила девушка.

Еще один важный вопрос - строительство учреждений среднего образования. Сегодня в Красноярском районе школьного возраста достигли более 6 тысяч детей, а школ не хватает. Закрыть имеющиеся пробелы поможет школа в соседнем селе Белозерки, при условии, что здание будет отремонтировано. Губернатор поручил местным властям проработать вопрос и оценить стоимость реконструкции. Кроме того, решить вопрос по предоставлению мест в школах позволит новое учреждение в поселке Новосемейкино - решение о ее строительстве было принято во время Дней Самарской области в Совете Федерации.

Губернатор заверил, что в регионе будут создаваться все условия для того, чтобы дети полноценно развивались и получали образование.

Не обошлось и без проблемных ситуаций. Своими наболевшими вопросами поделились с губернатором жители поселка. Основная проблема "Экодолья" - отсутствие очистных сооружений "Сейчас стоки стекают в ассенизаторскую чашу, которая постоянно переполняется. Весной и летом чувствуем неприятный запах", - пожаловалась член инициативной группы Людмила Назарова. Представители застройщика обещали исправить ситуацию. По словам директора проекта Марата Ибрагимова, строительство очистных идет постепенно. Сейчас проект очередного этапа находится в стадии корректировки. 20 мая этого года все документы уже будут направлены в региональный минстрой на экспертизу. Соответствующее оборудование закуплено. Запуск очистных сооружений планируется в октябре.

"Слово жителям вы дали при мне, - обратился Дмитрий Азаров к директору компании. - Я лично проконтролирую решение данного вопроса. Если сроки не будут соблюдены - сюда приедут надзорные органы, разговор будет перенесен в правовую плоскость". Также глава региона поручил разобраться с тарифами, которые выставляет местная обслуживающая организация "Экосервис". Помимо прочего, в работу взят вопрос о строительстве пешеходного перехода на примыкающей трассе.

Губернатор предложил жителям "Экодолья" еще раз собраться и оформить свои инициативы. Контроль за их реализацией глава региона поручил осуществить местной власти и профильным министерствам.

Уже вечером губернатор посетил производственную площадку компании "АэроВолга", занимающуюся производством малой авиации. Губернатор ознакомился с продукцией завода и обсудил меры его поддержки.