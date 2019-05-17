Об экологии рассказали нефтепереработчики

Представители АО "СНПЗ" провели внеурочное занятие природоохранной тематики для старшеклассников школы №39 Сызрани. Мероприятие решало как образовательную, так и профориентационную задачу.

Сотрудники завода: инженер-лаборант Евгения Савенкова и лаборант Ольга Журавская - не только в доступной для ребят форме описали принципы работы передвижной экологической лаборатории, но и продемонстрировали оборудование в действии. Произведенный экспресс-анализ показал соответствие атмосферного воздуха всем нормам.

В свою очередь, школьникам было интересно задать специалистам вопросы по теме экологии, а также о том, какое образование необходимо, чтобы прийти работать в нефтяную отрасль.

Наибольшую любознательность проявила… шестиклассница. Альбина Анучина по собственной инициативе пришла на занятие с более старшими ребятами, поскольку на своем, пока детском, уровне увлечена охраной природы. Девочка поделилась своими размышлениями: "Экология - это когда люди помогают природе кто и как может. Я зимой птиц кормила, например. Кем стать, пока не решила. Может, и лаборантом: у них такая интересная и полезная профессия".

Как самой активной участнице встречи Альбине разрешили побывать внутри передвижной лаборатории, посмотреть на работу оборудования вблизи, а в конце мероприятия вручили корпоративный календарь, посвященный Д.Менделееву.

В беседе по итогам занятия школьники признали, что их одинаково впечатлили и количество сложного оборудования и то, как умело с ним управляются молодые работники. Так что знания, полученные в ходе встречи, не только помогут в экологическом воспитании юных сызранцев, но и сориентируют их при выборе профессии.

По словам учителя биологии школы №39 Галины Логуновой, идея о подобном занятии возникла у нее давно: "Недалеко от школы функционирует одно из крупнейших предприятий Сызрани. Как не воспользоваться возможностью больше узнать о заводе, в том числе и с точки зрения его экологической деятельности? Приятно, что заводчане откликнулись на нашу просьбу, прислали лабораторию и специалистов, которые смогли доступно донести серьезную информацию".

В АО "СНПЗ" (дочернее общество НК "Роснефть") ведется планомерная работа по минимизации воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

Кроме передвижной лаборатории, объективный контроль воздуха санитарно-защитной зоны в режиме онлайн ведут три стационарных поста. Их высокоточные приборы непрерывно выполняют круглосуточный мониторинг воздушной среды. Данные анализов автоматически фиксируются в специальной базе.

На самом предприятии при строительстве новых и реконструкции действующих технологических установок учитываются все требования природоохранного законодательства, применяются наилучшие доступные технологии. При этом модернизация производства идет параллельно с развитием экологических объектов.

В городе действуют три стационарных поста, оснащенные современным оборудованием и позволяющие круглосуточно семь дней в неделю мониторить состояние воздушной среды. В режиме онлайн ведется мониторинг и с помощью передвижной экологической лаборатории.