Гала-концертом завершился в Самаре фестиваль народной песни "Стрежень"

В субботу, 18 мая, в Самаре завершился третий Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей народной песни "Стрежень".

Фестиваль-конкурс "Стрежень" объединил хоровые коллективы, солистов, народные ансамбли из 25 регионов России и собрал более 1000 участников. Самому юному участнику фестиваля пять лет, а самому взрослому — 70 лет. Конкурсный отбор проходил с 16 по 19 мая и завершился гала-концертом в ОДО.

В рамках проекта прошли мастер-классы от членов жюри, курсы повышения квалификации для педагогов-народников, флешмобы в стиле народных вечерок, выездные концерты в муниципальных районах.

19 мая участники фестиваля прошли с песнями и плясками по ул. Куйбышева.

На средства Фонда Президентских грантов издали сборник уникальных песен Самарской области, который сопровождается аудиоприложением с записью аутентичных исполнителей.

"Мы прослушали много коллективов, хоровых ансамблей, солистов. Это конкурс объединил и профессионалов, и любителей вокруг любви к народной песне, фольклору. Каждый регион привез на фестиваль свою песню, свой народный танец. Отрадно, что молодые исполнители ищут новые формы подачи народной музыки, тем самым также помогают сберечь народные традиции", — сказала Анна Литвиненко, Народная артистка России, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, председатель жюри фестиваля-конкурса "Стрежень".

"У нас было много друзей, сподвижников, которые помогали впервые провести фестиваль народного творчества с таким размахом. Стоит отметить очень высокий уровень конкурсантов, и Самарские исполнители представлены на нем очень достойно. Очень много детей, студентов проявляют интерес к народной музыке. Народная песня будет сопровождать их на творческом пути — это дорогого стоит", — отметила Наталья Бикметова, заведующая кафедрой народного хорового искусства СГИК, профессор.