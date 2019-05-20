Строительство Шестого кассационного суда в Самаре завершено на 78%

В понедельник, 20 мая, губернатор Дмитрий Азаров провел выездное совещание по окончанию строительства Шестого кассационного суда на пересечении улиц Самойловской и Дерябинской в Железнодорожном районе Самары.

В 24-этажном здании сегодня активно ведется внутренняя отделка помещений, идут работы по организации подземного паркинга и остеклению здания. Эскизный проект фасада получил одобрение градостроительного совета. Верхняя часть фасада будет выполнена из серого стекла, нижняя отделана натуральным камнем, стилобат и цоколь облицованы керамогранитом.

Строительная готовность объекта составляет 78%. "Это важнейший проект, он находится на постоянном контроле у министерства строительства Самарской области, регулярно проводим совещания и под моим председательством, - отметил Дмитрий Азаров, - Напомню, что сроки у нас достаточно жесткие".

Шестой кассационный суд должен начать работу не позднее 1 октября 2019 года.

"Это означает, что впереди у нас напряженный период, - подчеркнул глава региона. - Сегодня мы должны спланировать четкую работу на все летние месяцы, чтобы подойти к сентябрю с полной уверенностью и без каких-либо задержек и проблем".

Напомним, Шестой кассационный суд станет крупнейшим в системе вновь создаваемых судов. Штатная численность судей составит 113 человек. Учреждение будет осуществлять пересмотр судебных актов, принятых судами республик Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Удмуртской и Чувашской республик, Кировской, Оренбургской, Самарской и Ульяновской областей.

За летние месяцы будет не только достроено здание самого суда - приведут в порядок сквер на Крымской площади, отремонтируют 28 фасадов зданий на близлежащих улицах, расселят ветхие и аварийные дома, организуют пешеходные дорожки и паркинги. Также будет проведен комплексный ремонт дорог, прилегающих к Крымской площади и зданию Шестого кассационного суда. Активные работы на объектах уже ведутся.