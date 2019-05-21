Постановление о создании областного НОЦ будет подписано в ближайшее время

Во вторник, 21 мая, Дмитрий Азаров провел совещание о создании в области регионального научно-образовательного центра (НОЦ).

Напомним, задача по созданию НОЦ ставится в майском указе президента РФ Владимира Путина. Согласно документу, к 2024 году на территории России должно заработать 15 центров мирового уровня, объединяющих вузовскую науку и предприятия реального сектора.

Самарская область является одним из претендентов на размещение научно-образовательного центра. Чтобы увеличить шансы области на размещение НОЦ, было предложено создать аналогичный центр регионального уровня. Идею подали представители научного сообщества области. Дмитрий Азаров предложение поддержал и дал необходимые поручения в рамках ежегодного послания в марте.

По словам заместителя председателя правительства Александра Фетисова, региональный НОЦ сегодня находится в процессе формирования. Работу координирует совет при губернаторе по науке, технологиям и высшему образованию. "Определен первый индустриальный партнер центра, разработана структура управления. Помимо наблюдательного и управляющего советов, определенных постановлением правительства РФ, в структуре НОЦ планируется создать также экспертный совет", — рассказал Фетисов.

Потенциальными партнерами центра являются ведущие предприятия области. Сегодня с ними идут переговоры о развитии НИОКР и реализации программ переподготовки кадров, в которых примут участие вузы и профильные министерства.



Обсуждение работы центра продолжилось во второй половине дня на конференции "Перспективы сотрудничества корпорации "Ростех" с НОЦ Самарской области".