Молодые специалисты АО "Транснефть - Приволга" организовали волонтерские акции, посвященные 74-летней годовщине Великой Победы.

Работники Саратовского районного нефтепроводного управления поздравили ветерана предприятия Георгия Ложкина со 100-летним юбилеем. Георгий Георгиевич Ложкин — ветеран Великой Отечественной войны, воевал с 1941 года. Дважды был ранен. Имеет орден Отечественной войны II степени.

Сотрудники предприятия навестили ветерана и передали ему подарки от Саратовского РНУ по случаю двойного праздника — холодильник и набор посуды.

Кроме того, молодые специалисты Бугурусланского РНУ провели акцию по благоустройству воинских захоронений и обелисков в г. Бугуруслане.

Воинское захоронение на городском кладбище умерших от ран в эвакогоспиталях было капитально отремонтировано в 2015 году на средства ПАО "Транснефть". В текущем году сотрудники предприятия покрасили ограждения вокруг захоронений, навели порядок и убрали территорию от листвы и мусора.

Работники ЛПДС "Красный Яр" провели волонтерскую акцию в поселке Красный Яр Жирновского района Волгоградской области. Они убрали территорию памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, покрасили ограждения вокруг памятника, расположенного на центральной площади посёлка.

В свою очередь, молодые специалисты аппарата управления АО "Транснефть - Приволга" навестили ветеранов войны, работавших на предприятии, поздравили их с Днем Победы и вручили подарки. При поддержке профсоюзного комитета в аппарате управления было организовано праздничное мероприятие.

Сотрудники АО "Транснефть - Приволга" активно участвуют в волонтерском движении. Так, они закупают школьные принадлежности для детей из малообеспеченных семей в рамках акции "Соберем ребенка в школу!", собирают игрушки и вещи для воспитанников детских домов, проводят экологические субботники и участвуют в акциях "Мы сажаем лес!". В текущем году многие волонтерские проекты будут посвящены ветеранам и сохранению памяти о Великой Отечественной войне.