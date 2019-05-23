Талант и креатив молодых специалистов КНПЗ помогли достойной выступить на научно-технической конференции

Для кого-то понятие "молодой специалист" в первую очередь значит "зеленый и неопытный новичок". Но во всех дочерних обществах компании "Роснефть" уверены: свежий взгляд, энергия молодых специалистов могут служить двигателем прогресса. Их предложения и идеи аккумулируются и регулярно презентуются на корпоративных научно-технических конференциях. В этом году такая конференция проходила в Ангарске. 15 сотрудников КНПЗ выступили с докладами в шести секциях и показали отличные результаты: трем работам присудили вторые места, еще один проект был отмечен дипломом в номинации "За практическую значимость". В октябре авторы этих работ отправятся на межрегиональную научно-техническую конференцию в Москву.

В секции "Технология процессов нефтегазопереработки" за практическую значимость была отмечена работа оператора установки каталитического крекинга цеха №4 Михаила Абрамова. "Мой проект направлен на разработку технологии получения пропилена высшего сорта. Для этого я предлагаю построить на КНПЗ специальный блок", — рассказал Михаил. "Я работаю на заводе уже третий год, но в научно-технической конференции участвую впервые и, конечно, очень ждал этого события. Общение с талантливыми ребятами и специалистами со всей страны — очень важно, оно позволяет обмениваться опытом и повышать свою компетентность", — отметил Абрамов.

Второе место в секции "Оборудование нефтегазопереработки" занял оператор товарного цеха № 10 Руслан Якупов. Его работа посвящена разработке принципиально новой формы фундамента под резервуары, состоящую из ячеек-сот. "В разное время в качестве фундамента использовали бетон, потом сваи. Но это — дорогая технология. Предложенная в моей работе конусообразная форма ячеек позволяет равномерно распределить нагрузку на фундамент. Кроме того, такая конструкция стоит дешевле, чем свайный фундамент", — рассказал он.

В секции "Информационные технологии и автоматизация производства. Метрология" второе место присудили инженеру отдела автоматизации и метрологии Ирине Швайковой. В ее работе рассматривается вопрос внедрения автоматизированной системы управления станцией смешения нефтепродуктов. "Работая над проектом мы внимательно изучили опыт других предприятий и интегрировали его с учетом потребностей нашего завода. Автоматизация процесса смешивания позволит получать оптимальные рецептуры товарных топлив, исключить человеческий фактор и экономить дорогостоящие присадки", — отметила Ирина.

В секции "Экономика, финансы. Труд, юриспруденция, персонал" второе место заняла работа лаборанта исследовательской лаборатории Яны Вахрушевой и оператора товарного цеха №10 Прохора Типикина. "Мы предложили новую схему приготовления дизельного топлива, с добавлением ранее неиспользуемых фракций, добавляя их по примеру водоприсадок. Полученное топливо полностью соответствует по качеству ГОСТам, а экономический эффект в условиях крупного предприятия может достичь нескольких десятков миллионов рублей в год", — уточнил Типикин.

Конференция помогает молодым кадрам по-новому посмотреть на производство, не просто действовать по инструкции, но докапываться до первопричин, реализуемых на заводе процессов.