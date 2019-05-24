16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Талант и креатив молодых специалистов КНПЗ помогли достойно выступить на научно-технической конференции "Зеленая весна" преобразила город нефтепереработчиков Ветеранов войны и тружеников тыла поздравили с 9 Мая Создатель ГК "Петронефть" отрицает связь с компаниями, подозреваемыми в загрязнении нефти в "Дружбе" По делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба" задержаны четыре человека

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть-Приволга" провело техперевооружение пожарных депо на объектах Самарского РНУ

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати

АО "Транснефть-Приволга" провело техперевооружение двух пожарных депо на объектах Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ): на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-2" и станции смешения нефти в поселке Просвет Волжского района Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Работы начались в марте 2018 года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции объектов АО "Транснефть-Приволга".

Здания пожарных депо были построены в 1976 году и перестали соответствовать ряду стандартов и современным нормам проектирования.

В зданиях пожарных депо проведен ремонт всех административных помещений. Гаражные помещения реконструированы под вновь закупаемую пожарную технику: увеличены въездные ворота двух гаражей и поднята крыша. Взамен прежней установлена двухскатная крыша с новым покрытием.

Внутри пожарных депо выполнена реконструкция систем автоматики и управления эвакуацией, заменена система вентиляции и дымоудаления.

В помещении депо станции смешения нефти (ССН) установлена оборотная мойка для мытья пожарных автомобилей. Устройство оборотной системы водоснабжения снижает водопотребление, устраняет сброс неочищенных сточных вод на грунт и уменьшает воздействие на окружающую среду.

Цель технического перевооружения пожарных депо ССН и НПС "Самара-2" - повышение уровня противопожарной защиты производственных объектов АО "Транснефть-Приволга", а также ряда населенных пунктов и прилегающих лесных массивов, находящихся в непосредственной близости от объектов Самарского РНУ.

Гид потребителя

Фото на сайте

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

В Самаре завершился фестиваль "Роснефть зажигает звезды"

В Самаре завершился фестиваль "Роснефть зажигает звезды"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2