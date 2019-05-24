АО "Транснефть-Приволга" провело техперевооружение пожарных депо на объектах Самарского РНУ

АО "Транснефть-Приволга" провело техперевооружение двух пожарных депо на объектах Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ): на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-2" и станции смешения нефти в поселке Просвет Волжского района Самарской области.

Работы начались в марте 2018 года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции объектов АО "Транснефть-Приволга".

Здания пожарных депо были построены в 1976 году и перестали соответствовать ряду стандартов и современным нормам проектирования.

В зданиях пожарных депо проведен ремонт всех административных помещений. Гаражные помещения реконструированы под вновь закупаемую пожарную технику: увеличены въездные ворота двух гаражей и поднята крыша. Взамен прежней установлена двухскатная крыша с новым покрытием.

Внутри пожарных депо выполнена реконструкция систем автоматики и управления эвакуацией, заменена система вентиляции и дымоудаления.

В помещении депо станции смешения нефти (ССН) установлена оборотная мойка для мытья пожарных автомобилей. Устройство оборотной системы водоснабжения снижает водопотребление, устраняет сброс неочищенных сточных вод на грунт и уменьшает воздействие на окружающую среду.

Цель технического перевооружения пожарных депо ССН и НПС "Самара-2" - повышение уровня противопожарной защиты производственных объектов АО "Транснефть-Приволга", а также ряда населенных пунктов и прилегающих лесных массивов, находящихся в непосредственной близости от объектов Самарского РНУ.